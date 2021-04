Familiares de desaparecidos no ven que trabaje Servicios Periciales de Veracruz

Familiares de desaparecidos en la zona centro señalaron que desean ver el trabajo del que tanto presume el director de Servicios Periciales en el estado, Héctor Ronzón, pues a la fecha hay 28 cuerpos rescatados de las fosas clandestinas de Los Arenales, en Río Blanco, y de Campo Grande, en Ixtaczoquilán, aún sin identificar.



Ana Lilia Jiménez Sandoval, integrante de esa agrupación, recordó que el funcionario presumió que con la integración de un Grupo Multidisciplinario se iban a tener mejores resultados y a agilizar los procesos, lo cual no han visto.



“Nos sigue debiendo los perfiles de los cuerpos de Los Arenales, que ya están cumpliendo dos años y hasta este momento no tenemos ningún resultado. También con la burla que se nos hizo con los 10 cuerpos recuperados en Campo Grande, que la idea que siempre nos vendieron fue que se los llevaban a Xalapa y fue grande la sorpresa que están en Semefo de Orizaba”, mencionó.



Confió en que pronto se den los resultados de los 28 cuerpos acumulados que hay por estas fosas y que las familias puedan dejar de tener esa incertidumbre, como que esas personas que tanto sufrieron puedan descansar en paz.



Recordó que ellos no buscan culpables, únicamente que estas personas que fueron inhumadas clandestinamente regresen con sus familias.