Familiares de desaparecidos se manifiestan para exigir mesas de trabajo con el Gobernador

La tarde de este viernes, integrantes del Colectivo Familiares Enlaces Xalapa se manifestaron en el centro de la capital para exigir a las autoridades la aparición de desaparecidos que datan desde hace varios años.Las familias exigieron respuesta a la búsqueda de Zaira Romero, vista por última vez en diciembre de 2015 en Xalapa; Manuel Amante Torres desaparecido en diciembre de 2016 en Jalisco y Fátima Cristal Gonzales desaparecida el 9 de diciembre en Villa Aldama.Victoria Delgadillo Romero, miembro del colectivo, reclamó a la Fiscalía y a las autoridades la falta de avance en las investigaciones; “en los trabajos siguen parados y todo está parado, no hay avances en ninguna de las carpetas y nosotros seguimos igual, entonces aquí estamos porque otro año más estamos sin resultados”.Aseguró que no existe actualmente la investigación de estos casos, ya que sólo se llevan a cabo búsquedas si las familias lo exigen, sin embargo, dijo aún no haber nada en las carpetas.Ante esta situación pidió que regresen las mesas de trabajo que tenían con el Gobernador del Estado, reclamando una nula respuesta de su parte desde el inicio de la pandemia.“El Gobernador sigue sin recibirnos, pedimos mesas de trabajo para poder continuar con las labores que teníamos y nosotros queremos una mesa con él para que estén todas las autoridades y ahí se vea que no hay avance en las carpetas, pero no hemos tenido contacto con el Gobernador desde que empezó la pandemia, más de dos años”.Delgadillo Romero afirmó que tanto los secuestros siguen, como los feminicidios y los desaparecidos en el estado de Veracruz.“Es muy grave porque ellos no quieren ver la problemática que hay y con tanto desaparecido. ¿Nosotros en Navidad qué vamos a festejar sino tenemos un hijo con nosotros?, nosotros las navidades son estas, seguir exigiendo a las autoridades que sigan la investigación, que sigan investigando en dónde están nuestros hijos. Nosotros seguimos en búsqueda”, concluyó.