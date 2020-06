Familiares de desaparecidos sospechan que hay fosas en Parque Natura y Estancia Garnica

Familiares de personas desaparecidas iniciaron el trámite para buscar fosas clandestinas en el Parque Natura y la Estancia Garnica en el municipio de Xalapa.



Al respecto, Sara González Rodríguez, madre de Ivanhoe Mass González desaparecido desde el 14 de marzo de 2010, refirió que existen antecedentes de abusos a los derechos humanos por parte de corporaciones de seguridad pública en ambos espacios, incluidos dentro de la zona de protección ecológica Tejar Garnica, de 133 hectáreas.



"Yo ya hablé con mi Ministerio Público (Fiscal) y estoy viendo para que se empiece la búsqueda en el Parque Natura y (la estancia) Garnica, porque desde antes de que entrara la Policía de Veracruz y antes cuando estuvo la Marina, se hablaba de que ahí era un panteón clandestino y colinda con Natura".



Señaló que ella inició la solicitud por medio de la Fiscalía General del Estado y sólo esperan la autorización de un juez en la materia para dar inicio a la búsqueda de inhumaciones.



"En el Natura sí sabemos perfectamente bien que había indicios de tortura, entonces ya fuimos a ver y ahí el predio está muy raro, con amontonamiento de piedras y todos esos montículos, debe haber algo y tenemos que ir a buscar".



Dicha búsqueda la llevarían a cabo los colectivos de familiares, incluso sin la cooperación de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas o la Comisión Nacional de Búsqueda.



"¿Por qué me interesa Xalapa? Porque ahí pueden estar muchos de los de nosotros. A mí no me importa la Comisión Estatal de Búsqueda ni la Nacional, a mí con mi MP y el equipo forense me es suficiente. Con que él venga, viene con todo su equipo forense y es suficiente".



Recordó que por el momento, las búsquedas en el predio La Guapota, en el municipio de Úrsulo Galván, continúan detenidas como consecuencia de las medidas de "sana distancia" y el aislamiento.