Familiares de detenido acusan que Fiscalía de Winckler violó debido proceso

En el Juzgado de Control de Ciudad Judicial en Coatepec se manifestaron familiares del indiciado Ángel de Jesús "N", que enfrenta el proceso penal 84/2018 que derivó de la carpeta 3/2015, por el presunto delito de extorsión en contra de un empresario.



Algunos familiares y amigos acusaron a la anterior Fiscalía General del Estado de violar el debido proceso, además de que hay múltiples actos violatorios de derechos humanos.



"Estamos en esta protesta silenciosa reclamando justicia, porque a él lo tienen injustamente detenido ya un año cuatro meses en que los jueces han ido dando largas a este asunto cuando no debió pasar de las primeras intervenciones. Desgraciadamente, el influyentismo y corrupción que dejó la anterior Fiscalía es lo que afectó a Ángel", expresaron.



Ante ello, exigieron a las nuevas autoridades que se haga justicia y revisen la carpeta de investigación y las inconsistencias que hay.



"Lo que estamos exigiendo es justicia, es que con esta administración no ocurra lo mismo. (Queremos) que nos den una salida, ya pasó el tiempo y por el delito por el que lo acusaron no ameritaba cárcel preventiva más de un año, pero los jueces le dieron más”, lamentaron.



“No se ve para cuando. Que vean que es de risa la carpeta de investigación; hay muchas inconsistencias y no coincide nada. Metimos queja a Derechos Humanos", detalló uno de los familiares.