Familiares de docentes muertos por COVID siguen sin recibir pago de seguro

El secretario de Operación Política Sindical de la Región X de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Gregorio Moreno Torres, dijo que el pago del seguro institucional de muchos de los docentes que han muerto por COVID-19 desde que inició la pandemia no ha sido otorgado a los familiares.Entrevistado en referencia al tema de cuántos docentes en la zona fallecieron como consecuencia de este virus, dijo que el número exacto no lo tiene, pero sí hubo decesos."Lamentablemente sí tenemos compañeros que perdieron la vida por COVID-19 y también estamos reclamando el pago del seguro institucional para sus familiares de los que fallecieron por este virus".Asimismo se le preguntó si considera como necesaria una dosis más de vacuna, luego de que el sector magisterial recibió solamente dos: la primera de Cansino y la segunda de Moderna, a lo que consideró que esa decisión la deberá tomar la Secretaría de Salud."Nosotros nos sujetamos a las indicaciones que dé la Secretaría de Salud. Si nos dice que debemos vacunarnos estamos dispuestos a realizarlo".En referencia al retorno a clases, dijo que están en espera de las indicaciones de la dependencia de salud y de educación. "Ahorita vamos a entrar a un período de receso escolar y posteriormente regresaremos a capacitación".Añadió que esta nueva época después de la pandemia y ahora endemia del Coronavirus no ha sido fácil, sobre todo porque los dos años de clases virtuales los docentes tenían que pagar incluso su Internet."Y afectó sin duda alguna la economía de los trabajadores pero, en fin, el docente está puesto y dispuesto para poder ayudar y trabajar y sacar adelante a sus niños".