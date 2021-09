Familiares de enfermos duermen en la calle frente al Hospital Civil de Tuxpan

Provenientes de distantes comunidades no solamente de Tuxpan sino desde otros municipios de la región, decenas de personas duermen literalmente en la calle frente al Hospital General “Dr. Emilio Alcázar”, en espera de que alguno de sus familiares sea atendido y dado de alta.



En esas condiciones pasan incluso hasta un mes, aseveró David “N”, proveniente del municipio de Citlaltépetl, quien dijo que no tiene recursos para pagar un alojamiento.



Quienes pueden acondicionan un espacio mínimo con cartones, a manera de camastros, y si bien les va acomodan una colchoneta.



En un área del hospital había un albergue de las Voluntarias Vicentinas, pero desde el año pasado, y por el riesgo de contagios de COVID-19, el refugio temporal fue cerrado.



También por el COVID-19 y con el argumento de evitar aglomeraciones, directivos del nosocomio restringieron el acceso a solamente un familiar a las visitas y, además, ya no se permite que duerman en los pasillos exteriores y áreas verdes, como solía ocurrir.



“No nos queda de otra, tenemos que dormir aquí en la calle, no podemos pagar ni un hotel barato para ir a bañarnos y descansar”, señaló a su vez el joven Daniel Reyes, vecino de una comunidad de Álamo, quien lleva 21 días frente al hospital, donde se encuentra internada su madre.



La situación es triplemente crítica, agrega la señora Teresa Arellano, también del municipio de Álamo, al apuntar que, sufren por la salud de sus familiares y al estar hacinados en la calle se exponen a contagios de COVID o a ser atropellados.



De esta manera, la calle Xicoténcatl, justo frente al nosocomio, se ha convertido en un dormitorio a la intemperie, sin que las autoridades muevan un solo dedo para resolver esta situación, lamentó a su vez el señor Rodrigo, otro de los que ahí tienen que pasar las noches en vela.