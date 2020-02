Familiares de fallecida en accidente, en Veracruz Puerto, dicen que estaba desaparecida

Dania Susel D. V. falleció en un accidente en el bulevar Manuel Ávila Camacho cuando iba de copiloto a bordo de una motocicleta. El conductor dijo ser su novio y que regresaban de festejar el Día del Amor y la Amistad. Sin embargo, los familiares de la joven de 20 años afirman que llevaba desaparecida desde el lunes, por lo que piden se investigue a fondo a la persona que la acompañaba porque no es su pareja.



Érika D., madre de Dania Susel, denunció que la última vez que la vieron fue el pasado lunes cuando salió de su casa. Al no saber de su paradero, empezaron a buscarla a través de redes sociales divulgando su foto y pidiendo ayuda para localizarla.



Tras esto, empezó a recibir llamadas de amenazas.



"Recibí amenazas para que quitara yo todo, que si no, no me la iban a regresar. El lunes en la mañana la vi, no me dijo que fuera a salir a otro lado. Una amiga de ella me dijo que iba nerviosa y que un taxi la estaba esperando, apenas iban a cumplir las 72 horas y me amenazaron", señaló.



Fue hasta este 15 de febrero, cuando la tía de la joven recibió una llamada que le informaba que ya iba a la casa, pero no podía hablar más. Una hora más tarde, le informaron que había muerto en un accidente.



"Ella misma habló y dijo que estaba bien que ya iba para la casa, que no podía hablar. Me hablan después a mí a las 4 de la mañana, me dicen que tuvo un accidente y que falleció. Fui al lugar y vimos todo raro porque ella estaba desaparecida".



La madre precisó que le informaron en la Fiscalía General que será acusado de homicidio imprudencial y podría estar libre.



"Al hombre lo quieren soltar por homicidio imprudencial. Yo voy a declarar. No lo conozco y no es su novio (...) yo no lo conozco. Si lo mandaron a soltarla, si venía tomado, no sé, porque ella dijo que no podía hablar".



El accidente se registró en la madrugada a la altura de la Plaza del Migrante, según los testimonio el testimonio en la curva, el motociclista perdió el control.