Familiares de joven baleado por policía demandarán al ayuntamiento de Texhuacan

Familiares de Efrén Cano Tepole, quien quedó paralítico debido al disparo de un policía de San Juan Texhuacan, indicaron que demandarán al ayuntamiento de ese lugar para demandar una pensión vitalicia para este joven que era el sostén de su esposa e hijos.



Este jueves, a primera hora de la tarde llegaron familiares y amigos de Cano Tepole a la sala de juicios orales donde se llevó a cabo la audiencia para vinculación a proceso de Cristian “N”, quien por decisión del juez que ve el caso quedó formalmente sujeto a proceso.



Gonzalo García, representante de Cabalgantes Siera, relató que el día en que ocurrieron loss hechos posiblemente los policías de Texhuacan estaban ebrios, pues quisieron detener a los cabalgantes y en un forcejeo dispararon a Efrén, que es un joven muy tranquilo y que no iba armado.



Recordó que este joven, ya herido, fue llevado a un hospital particular de Orizaba, en donde la operación para retirarle la bala costaba 300 mil pesos, los cuales no quiso pagar el ayuntamiento de Texhuacan, por lo que lo llevaron al Hospital Regional de Río Blanco, donde les dijeron que tenía la bala alojada en la columna, pero piensan que quizá con tanto traslado se movió y finalmente no se la pudieron sacar porque corría el riesgo de quedar en estado vegetativo.



Sin embargo, indicó, quedaron muy molestos porque cuando al fin se llevaron a Efrén tenía una herida enorme en la espalda causada por una ampolla por la fricción con el colchón, pues nunca lo cambiaron de postura ni se dieron cuenta siquiera, a pesar de que ya hasta olía mal.



Comentaron que, si bien el joven está mejor de esas lesiones, quedó paralítico, por lo que alguien tiene que hacerse responsable por esa situación.