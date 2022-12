Familiares de joven xalapeño que cayó de camión piden a empresa SUX que dé la cara

Luego del accidente del joven xalapeño que cayó de un autobús de Servicios Urbanos Xalapa, el pasado 30 de noviembre, familiares de la víctima reprochan la mala atención de la Fiscalía y su deficiente desempeño en la integración de la carpeta de investigación, así como el nulo interés de la empresa de transporte urbano.Yared Escudero, hermana de Jafet A., el joven afectado, relató el accidente a través de testimonios que lo presenciaron, indicando que Jafet se estaba subiendo al autobús cuando el chofer arrancó provocando la caída del joven, quien fue arrastrado unos cuantos metros, este accidente le provocó un traumatismo craneoencefálico severo.De acuerdo con la información, Jafet fue trasladado por los paramédicos al Centro de Alta Especialidad Doctor Rafael Lucio (CAE), donde le realizaron una tomografía, donde se confirmó el traumatismo craneoencefálico y un hematoma; en este nosocomio no contaban con neurocirujano, por lo que el afectado tuve que ser trasladado a la Clínica 11 del IMSS, donde no contaban con tomografías, pero con la que se obtuvo en el CAE se procedió a realizar la operación.Familiares de Jafet refieren que durante este proceso nunca hubo un acercamiento de parte de la empresa de transportes SUX y que la integración de la carpeta de investigación fue ineficiente, pues los familiares y compañeros de la Facultad de Humanidades fueron quienes recabaron las pruebas de los hechos; en este punto agregan que la Fiscalía cometió varios errores, entre ellos el nombre del chofer de la unidad, pues en la primera declaración firmada el jueves primero de diciembre se mostraba el nombre de José David, el día viernes dos de diciembre su familiar fue llamada nuevamente para firmar otra declaración por una imprecisión en los datos, en este documento el nombre del chofer cambió por Diego, las autoridades le mencionaron que era un error “común”.Información proporcionada por la familiar de la víctima dice que es el licenciado Alfredo Galván quien está a cargo de la carpeta de investigación, funcionario del cual destacan su prepotencia e ineficiencia, pues parte de los documentos entregados a la fiscalía es el parte médico en donde se especifica el traslado del joven del CAE a la Clínica 11 del IMSS, dato que las autoridades omitieron toda vez que los peritos médicos no se han presentado alegando que desconocían en donde la víctima se encontraba internada. El último dato conocido es que los peritos médicos irán el próximo lunes 5 de diciembre.La familia de Jafet destaca la atención de la Universidad Veracruzana a través de la secretaría del rector Martín Aguilar Sánchez, quienes ofrecieron asesoría jurídica y a través del seguro facultativo de la universidad es que los gastos de la operación fueron cubiertos, no obstante, la comunidad universitaria de la Unidad de Humanidades realiza una recolecta de fondos para ayudar a la recuperación de su compañero, quien hasta el momento presenta amnesia y problemas en la visión.César Hafid, consejero alumno de la facultad de Filosofía, se pronunció a nombre de sus compañeros llamando a las autoridades a realizar las investigaciones correspondientes para garantizar los derechos de Jafet y adelantó que solicitarán a las autoridades universitarias que fijen su postura y se solidaricen con sus peticiones.Familiares y compañeros de Jafet compartieron que la unidad implicada es la 250 de Servicios Urbanos de Xalapa en la ruta Campo de Tiro - Ruiz Cortines - Zona UV.