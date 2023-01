Familiares de menor que asesinó a Samuel denuncian discriminación

Luego de la tragedia que enlutó a la comunidad de El Tejocote, en donde Samuel, de 11 años perdió la vida luego de recibir un balazo en la cabeza por parte de otro niño de 10 años que tomó el arma de su padre, la abuela del pequeño agresor, Josefina Teresa Sánchez, indicó que hay personas que les llaman “asesinos” a sus hijos más chicos.Indicó que sus niños eran muy amigos de Samuel y su hermano menor, de unos 10 años, convivían frecuentemente e incluso pasaban la noche en su casa, además.“Son niños buenos todos”, se llevaban bien, pero ahora señalan a sus hijos y les dicen que “ahí van los asesinos, esos son los asesinos”.Expresó que es injusto, pues el que cometió el error fue su nieto, no sus hijos, por lo que sólo les dice a éstos que “no hagan caso” y que “las palabras no duelen”.Por su parte, su esposo, Ignacio Gustavo Flores Sánchez, lamentó que su hijo Maximino haya dejado un arma al alcance de su nieto, dejó “un fierro mal puesto” y el niño tomó la pistola.Indicó que hoy no sabe en dónde está su hijo, su nuera, que está embarazada y sus dos nietos de 12 y 10 años, pero el lunes que habló con los policías y los de la Ministerial les dijo “búsquenlo, localícenlo y metan a la cárcel”.Señaló que no tiene por qué tapar a su hijo, pues cometió un error y lo debe pagar.