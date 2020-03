Familiares de menor sustraído tomaron la caseta de Fortín, exigen agilizar su búsqueda

Amigos y familiares del pequeño Eladio Gabriel de 2 años de edad y que fue sustraído en la comunidad de Presidio municipio de Tezonapa tomaron la caseta 45 de Fortín para exigir a las autoridades agilicen su búsqueda.



Desde la madrugada de este domingo se apostaron en este lugar y bloquearon la carretera.



Luego de más de seis horas de bloqueo, vecinos y familiares del pequeño Eladio se retiraron del lugar tras el acuerdo de que la Secretaría de Seguridad Pública realizará un operativo de búsqueda.



Eladio López Galicia, padre del menor desaparecido, explicó que ayer sábado fue sustraído del domicilio, cuando el menor se encontraba en el patio de la casa jugando con otra niña, solo dicen que fue una mujer vestida de negro, pero no hay más detalles del robo.



Explicó que de secuestro no se trata pues toda la familia es campesina y las mujeres amas de casa, es decir, no tienen dinero para pagar un rescate.



Al retirarse los manifestantes, la circulación en la caseta de peaje se encuentra normal.



Hasta ahora, se tiene conocimiento que unas 10 patrullas de Seguridad Pública se ubican en Tezonapa y municipios aledaños a fin de dar con el paradero del niño de 2 años, tienen 24 horas, según el acuerdo con los familiares, para realizar otra reunión para ver resultados.



Mientras tanto, el padre, pide a la población ayudar en la búsqueda del niño de 2 años de edad y que responde al nombre de Eladio Gabriel de aproximadamente 80 centímetros de estatura, tez morena, cabello negro lacio y ojos grandes, de haberlo visto piden reportarlo al 911 en la comandancia de la Policía Municipal de Tezonapa.