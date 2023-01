Familiares de periodistas asesinados de Veracruz piden reunirse con AMLO

Jorge Sánchez, hijo del periodista asesinado en Veracruz, Moisés Sánchez, cuestionó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, si los homicidios de comunicadores no son temas primordiales para darles seguimiento personalmente, aunque en su momento el Ejecutivo federal sí atendió a María Consuelo Loera, madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán.Durante la conferencia de prensa de este jueves en Palacio Nacional, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, propuso una reunión conjunta entre familiares de reporteros que fueron víctimas de homicidios con la fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns.Al respecto, Jorge Sánchez resaltó la importancia de que López Obrador se reúna con quienes siguen exigiendo justicia para que dichos crímenes no queden impunes, lamentando que ante la falta de avances en las investigaciones ni siquiera se puede acceder a reparaciones del daño a través de las Comisiones de Víctimas.“Reitero señor presidente si desea recibirnos. Yo sé que tiene una agenda ocupada, pero creo que es necesario que conozca el sentir, lo que hemos pasado (…). Lo que ha pasado doña Mercedes, por lo que asesinaron a su hijo, lo que han pasado todas las familias de las cuales integramos esta red. Yo sé que a lo mejor no somos tan importantes para usted o no está aquí la mamá de ‘El Chapo”, pero creo que es necesario que conozca nuestro sentir”, planteó.Agregó que la Red en Memoria y Lucha de Periodistas Asesinados o Desaparecidos busca destrabar varios casos como el de Miguel Ángel López Velasco, Víctor Manuel Báez Chino y Gregorio Martínez, proponiendo que a la reunión pactada también acuda la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE).“La reitero si usted está en la disposición de reunirse con nosotros, solamente para que nos escuche, para que comprenda por qué seguimos en lucha. Por qué no nos quedamos callados cuando estaban los conservadores, por qué seguimos en pie y para la reunión si se puede no solamente con la Fiscal (de Veracruz), también con la de la FEADLE y los casos de los familiares que estamos integrados.“Quedo a lo que usted me responda, si sí puede recibirnos y pues qué tiempo tenemos que esperar”, insistió Jorge Sánchez.Lamentó que, ante la falta de resultados en las investigaciones, familiares de reporteros víctimas de la violencia no han podido acceder a apoyos de las instituciones, puesto que hay un 98 por ciento de impunidad según el propio subsecretario de derechos humanos y Población, Alejandro Encinas Rodríguez“Usted hablaba de que hay recursos suficientes, como nunca para los apoyos a las familias, la mayoría de los integrantes todavía no tienen apoyo por parte de la Comisión de Víctimas en este caso”, agregó el reportero.Por su parte, el presidente López Obrador afirmó que este asunto debe ser atendido por la secretaria Rosa Icela Rodríguez, señalando que en su administración “no son farsantes”, advirtiendo que no se presta a la manipulación.“Nosotros no somos farsantes y actuamos con honestidad y con humanismo y cuando tú hablas de la mamá de ‘El Chapo’ pues esos son los argumentos, te lo digo con todo respeto, de nuestros adversarios, porque me bajé a saludarla ya con ese hecho tratan de igualarme y por qué no escucho o atiendo a los familiares de víctimas.“Todo el tiempo los estoy escuchando, es que yo ando abajo siempre, a ras de tierra y recogiendo los sentimientos de la gente y también no me presto a la manipulación”.El Presidente criticó que luego de que Jorge Sánchez pidió que no haya impunidad en los homicidios de periodistas, inmediatamente la organización Artículo 19 se pronunció sobre el tema: “Tenemos pruebas de que está completamente entregada al bloque conservador y se dedica a atacarnos”.“Con todo respeto, no nos estamos chupando el dedo. Entonces manipulación no, justicia sí, entonces vas a ser atendido tú, todos, siempre lo hacemos. Va a venir aquí Alejandro Encinas, los va a atender la secretaria (Rosa Icela) y vamos a seguir sosteniendo que en nuestro Gobierno se busca que no haya impunidad, cero impunidad porque no somos iguales a los anteriores Gobiernos”, añadió.El Presidente reiteró que todos los días atiende temas como este, sin confirmar o descartar una reunión con familiares de periodistas víctimas de delitos.“No hay ningún problema para atender las demandas. Ese es nuestro trabajo, es nuestra obligación y además, repito, lo hacemos por convicción. Pero me sales con lo de la mamá de ‘El Chapo’ pues eso es lo que dice Claudio X. González o Ciro Gómez Leiva, o Joaquín López Dóriga o Loret de Mola o todos los que son financiados por gobiernos extranjeros, las llamadas organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil que reciben dinero del extranjero porque están en contra nuestra; vamos a llegar a fondo, vamos a informar de los avances permanentemente”, concluyó.