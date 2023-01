Familiares de periodistas asesinados en Veracruz dialogarán con titular de Seguridad Ciudadana

Familiares de periodistas asesinados en Veracruz se reunirán con la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador.Este martes Jorge Sánchez, hijo del periodista Moisés Sánchez Cerezo, acudió al Palacio Nacional para pedir justicia para su padre y otros reporteros asesinados.Al respecto, López Obrador reconoció que puede haber retrasos en las investigaciones, aunque subrayó que no habrá impunidad.“La justicia tiene que darse aquí, no va a haber justicia en otras partes. Tenemos nosotros que garantizar que haya justicia y va a haber justicia siempre y la justicia puede tardar, pero llega cuando hay voluntad.“Cuando yo hablo de que no hay impunidad es porque no permitimos la impunidad de nadie; corresponde en este caso a la Fiscalía y nosotros también ayudamos y lo vamos a seguir haciendo”, dijo López Obrador.Además, el Presidente solicitó a Jorge Sánchez acudir el próximo jueves a la conferencia matutina, para sostener una reunión con Rosa Icela Rodríguez.“Reúnanse con Rosa Icela Rodríguez, es más, ven el jueves que va a haber la información sobre el combate a la impunidad y ella va a hablar de estos casos”, pidió el Ejecutivo Federal.Expone dilaciónEn su intervención, Jorge Sánchez expuso que el asesinato de su padre, Moisés Sánchez Cerezo, cumple 8 años de impunidad, además de que hay otros casos sin castigo en Veracruz como el de Miguel Ángel López Velasco, Víctor Manuel Báez Chino y Gregorio MartínezAñadió que por esta razón familiares y compañeros integraron la Red en Memoria y Lucha de Periodistas Asesinados o Desaparecidos.“Van 8 años, van 10 años, 11 años y no vemos que haya una respuesta o una intención de que haya justicia”, reprochó Jorge Sánchez.Agregó que respecto a los homicidios de reporteros no debería importar si los crímenes se perpetraron con administraciones de otros partidos.“Nosotros no nos importa si está gobernando el rojo, el azul, el color que sea. Nosotros hemos levantado la voz en cada administración. Han pasado ya 3 gobernadores en el caso de Veracruz y en este caso en la presidencia dos, con usted, y si nos gustaría saber cuánto tiempo hay que esperar para que haya justicia”.En Veracruz, Sánchez ha manifestad que en el caso de su padre el exalcalde de Medellín de Bravo, Omar “N”, sigue prófugo pese a estar acusado como autor intelectual del asesinato, añadiendo que hay una persona detenida y a otros policías implicados les variaron las medidas cautelares para quedar libres.