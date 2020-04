Familiares de trabajador de Limpia Pública fallecido piden ayuda económica

A 9 días del accidente en el que perdió la vida el joven Arturo de Jesús Rodríguez Ortiz, quien laborada en el área de Limpia Pública del Ayuntamiento de Xalapa, sus familiares exigieron al presidente municipal, Pedro Hipólito Rodríguez Herrero, se haga cargo de todos los gastos que originaron su deceso.



Y es que el hoy occiso, el pasado 8 de abril se resbaló del camión recolector de basura, número económico 168, propiedad del Ayuntamiento local y cayó al pavimento, siendo arrollado al pasarle la unidad encima de su cuerpo, falleciendo al instante. El accidente ocurrió en la carretera Xalapa-El Castillo-Alto Lucero, a la altura de la estación de servicio ubicado en la colonia Casa Blanca de esta capital.



A decir de la señora Socorro Ortiz García, madre del hoy occiso, su hijo llevaba trabajando 6 años en “la plancha”, sin recibir salario alguno por parte del municipio, ya que nunca recibió el beneficio de un trabajo permanente, a pesar de haberlo solicitado en varias ocasiones, sin lograr este objetivo.



La preocupación de la familia, dijo, es que, con su muerte, dejó en la orfandad a una hija de 5 años y a su esposa, Erika Dámaso Esquivel, quien se encuentra embarazada y era el único que trabajaba y llevaba el sustento de todos ellos, por lo que ahora desconocen el futuro que les depara por esta situación.



De entrada, agradeció al Edil xalapeño el apoyo que el Ayuntamiento les otorgó cubriendo los gastos del féretro y del predio en donde fue sepultado pero eso no es suficiente, porque hay otros gastos que no fueron cubiertos y tuvieron que pedir prestado para hacer frente a ellos.



La entrevistada pidió que el Ayuntamiento otorgue una indemnización, que, aunque no era un trabajador de base, sus servicios los prestó en bien de los xalapeños y es lo mínimo que puede hacer para no dejar desprotegida a la familia y hacer frente a los compromisos adquiridos.



Finalmente, apeló a la conciencia del Alcalde de Xalapa y que otorgue el apoyo demandado, “porque somos una familia de escasos recursos y lo que se nos brinde será bien recibido, en lo que se busca una ocupación para suplir a quien les proporcionaba el sustento diario”.