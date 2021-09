Pese a los discursos y compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, familiares de víctimas del bar Caballo Blanco reclamaron el nulo apoyo por parte del Gobierno de Coatzacoalcos, a dos años del terrible multihomicidio.



"Niurka", el pseudónimo que utilizó la madre de una de las trabajadoras fallecidas, irrumpió en el evento de encendido de los adornos del mes patrio que tuvo lugar frente al Palacio Municipal, en el Parque Independencia y encaró al alcalde, Víctor Carranza, a quien reprochó la presunta falta de interés ante la situación.



"Simplemente a dos años de la desgracia del Caballo Blanco tuve, si no me le pongo al secretario de gobierno que no me dejaba llegar y de revoltosa y de persona que no me dejaba llegar al alcalde, busco la custodia legal de mis niños, es lo único que pido, son como 90 niños, nos lo pide la Fiscalía de México para el procedimiento legal que se tenga que hacer tenemos que tener la custodia.



Ahorita tengo kínder, primaria y secundaria, imagínese, me piden documentación legal de los niños, si no la tengo cómo me amparo, si no le hablo al alcalde de esta manera, el alcalde es la primera vez que a dos años presta la atención, la primera vez que él me dice que vaya yo mañana al DIF", dijo al Munícipe y a representantes de medios de comunicación que fueron citados para documentar el encendido de las luces.



El Alcalde, se comunicó en ese momento con personal del DIF y vía telefónica le agendó una cita a la señora "Niurka", para que sea este organismo el que le dé el asesoramiento.



"Tengo aquí una ciudadana que lamentablemente algo le sucedió a su familiar en el Caballo Blanco que quiere la asesoría legal para la custodia de unos menores", dijo a la otra persona que tenía en la línea telefónica.



Posteriormente se dirigió a la dama que esperaba ansiosa respuestas a sus peticiones y explicó: "ahí la van a recibir para que exponga lo que tenga...yo aquí no le voy a dar, eso proporciónelo para ver lo que se requiere, hay que buscar el cómo si".



Carranza Rosado aseguró que su gobierno siempre ha tenido la disposición de ayudarles (a los familiares de las víctimas) desde que ocurrió este hecho lamentable, y aseguró que no sabía de este tema, además reiteró que los niños no pueden quedarse sin alguien en custodia.



- Que nos puedan ayudar con las becas, los niños están estudiando y necesitan becas-, dijo la mujer.



- Le ayudamos con agrado-, aseveró el alcalde.



- Gracias por escucharme y disculpe por hablarle así, pero si no me metía así, nunca lo iba a conocer, si no me metía así.



- Ninguna disculpa, yo siempre ando caminando así.



- Anda caminado, pero si usted tiene este tipo de personas así que no me dejaba llegar a usted, soy de las que me aferro y no quito el dedo del renglón para que este caso se atienda.



-Todo con respeto, soy ciudadano igual que usted, y hay que estar con respeto y cordialidad, buscar el cómo sí.