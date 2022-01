Familiares denuncian que detenido en Ixtac sólo estaba en el lugar equivocado

Familiares de Isidro "N", quien fue detenido por la Policía Estatal señalado de haber participado en el ataque contra elementos de SSP la noche del martes en el municipio de Ixtaczoquitlán, denunciaron que fue detenido injustamente, pues únicamente pasaba por el lugar.La esposa de Isidro "N", Itzel Rosas Bravo, quien dijo tener su domicilio en la comunidad de Moyoapan, municipio de Ixtaczoquitlán, explicó que su esposo, de 36 años, labora como albañil y salió de su domicilio la tarde del martes porque iba a hacer el presupuesto para una casa y posteriormente se comunicó para avisarle que ya iba de regreso, pero "ya no llegó".Comentó que posteriormente les avisaron que su esposo estaba herido porque le habían disparado.Señaló que en el hospital preguntó por su marido, pero sólo le dicen que espere y no le dejan verlo.Por su parte, Francisco Javier Bravo Morgado, hermano de Isidro, indicó que lamentablemente a su consanguíneo le tocó estar en el lugar equivocado, ya que él sólo pasaba por la unidad El Trébol para salir hacia El Reloj a tomar su camión cuando resultó herido de un balazo en la pierna en el enfrentamiento que se registró entre presuntos delincuentes y elementos de la SSP.Comentó que tanto él como su hermano fueron policías en Ixtaczoquitlán, pero se retiraron porque los querían poner a realizar labores que no les correspondían."Eso no me gustó y yo me di de baja hace como medio año y después mi hermano igual", relató.Comentó que su hermano entró como albañil en Casas Carpín en Potrerillo, pero le salió una "chamba" y por eso fue a hacer el presupuesto, entonces él se bajó en el reloj y ahí caminó hacia El Trébol y tenía que hacer el mismo camino de regreso.Refirió que ahora le dicen que su hermano está detenido, pero no les dejan verlo.Comentó que incluso habló con un oficial de Orizaba y le dijo que sabe que a su hermano lo detuvieron cuando iba caminando."Nosotros lo que pedimos es que se haga justicia, porque a veces agarran a gente que va caminando ahí y nada más porque sí", expresó el hermano de Isidro.