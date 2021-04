Familiares exigen justicia para Monserrat; temen que presunto agresor se fugue

Familiares de Monserrat, la joven de 20 años que fue golpeada brutalmente presuntamente por su novio Marlon Botas, se manifestaron en la “antimonumenta” para pedir justicia y se detenga al responsable.



Su tío Luis Bendimes García, afirmó que Monse se debate entre la vida y la muerte por los golpes que sufrió en la cabeza el pasado sábado por la noche cuando al quedarse solos en la casa de los papás de ella, se registró el incidente violento.



Temen que Marlon, ya se haya fugado debido a que cuenta con la protección de su familia, por ello, el llamado a que se haga justicia.



“Monse aún está viva, porque se ha difundido que está muerta, no, su corazón aún late y estamos aquí y queremos justicia, no queremos más, no quiero que ninguna mujer muera, que lo encuentren, que actuó como adulto que pague como adulto, su familia lo está protegiendo, pero están protegiendo a un criminal. Tiene una lesión muy grave en la cabeza”, dijo.



Ya se interpuso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado y según los testimonios de la familia, Marlon “N”, no había manifestado gestos de violencia -al menos que ellos tuvieran conocimiento- por lo cual no sospecharon que pudiera ser víctima de una situación de este tipo.



Monse es estudiante de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad del Valle de México (UVM) en donde conoció a su pareja.



“Fue en casa de ella, ahí la golpeó en unos minutos. Nunca nos comunicó, Monse estaba perdidamente enamorada de él, era un tipo con perfil falso porque le creímos a toda la familia nos mintió, llevaban un año y jamás, la familia nunca vio violencia contra ella”.



Saben que el presunto agresor cuenta con pasaporte y VISA vigente, por ello, temen que ya no se encuentre en el país y evada la justicia.



“Queremos apoyo a nivel mundial porque puede que él ya haya cruzado fronteras y queremos el apoyo y que nos apoyen porque estamos por Monse, lo estamos viviendo y le puede pasar. Él tiene documentos, hace 5 días acaban de llegar de vacunarse de Estados Unidos toda la familia”.



La manifestación pacífica en la plaza de la soberanía, fue convocada por la sociedad civil, grupos feministas y la familia.