Familiares exigen que feminicidio de Miriam no quede impune, en Córdoba

Familiares de Miriam Guadalupe Feria Gaspar, presuntamente asesinada por su pareja identificado Julio "N", prófugo de la justicia, se manifestaron frente a la Fiscalía Regional a fin de exigir el crimen no quede impune.



La joven falleció en el hospital general Córdoba-Yanga, a causa de los golpes provocados por el hombre el pasado 22 de enero en la colonia Los Lienzos.



El feminicidio causó la indignación de la sociedad y hoy la colectiva Ko olelm salió a las calles para exigir la detención del asesino.



La madre de Miriam, la señora Guadalupe pidió a las autoridades justicia pues señala hay una cómplice y no fue detenida.



Ambos señalados como asesino y cómplice huyeron y hasta ahora no hay información al respecto.



Sumamente triste por su asesinato, los padres gritaron consignas ante la autoridad y exigen sensibilidad y hacer su trabajo para detener a los presuntos asesinos de lo contrario que renuncien.



Cabe recordar que en el 2020 Veracruz ocupó el segundo lugar nacional con 79 feminicidios, de acuerdo a la colectiva Ko olelm la zona centro es foco rojo en este delito.