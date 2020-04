Familiares no podrán acompañar a pacientes que ingresen a hospitales por coronavirus 

El protocolo de la Secretaría de Salud es claro: el paciente con COVID-19 que sea internado en un hospital no puede estar acompañado de algún familiar, no importa la edad que tenga, así han dado a conocer autoridades, sin embargo, un porcentaje de la población no acepta esta realidad.



En una reciente reunión del Consejo Municipal de Prevención Contra el COVID-19, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba, Adrián Alanís García, dejó en claro que al menos el Hospital Regional de Río Blanco, que es centro para atender el coronavirus y que pertenece a la Secretaría de Salud, contempla que no se aceptan familiares.



El médico enfatizó en que el traslado de un contagiado, es un protocolo de referencia y contrarreferencia que se avise al hospital que el infectado sólo llega acompañado del médico y que todo debe ya estar requisitado.



Alanís García puntualizó que al familiar no se le permitirá ver al enfermo, estar con él, incluso al pariente se le manda a aislamiento porque se considera sospechoso por haber estado en contacto directo con el contagiado.



Destacó que ese es el protocolo de la Secretaría de Salud pero el del IMSS podría en algo variar, por ello es que se busca uniformar las acciones para que todos procedan a dar el mismo tratamiento a todos los transmitidos de coronavirus.



Sin embargo, un porcentaje de la población sigue sin considerar este tema, incluso niegan la existencia del COVID-19, indicaron autoridades municipales y el problema vendrá cuando se presente una situación de este tipo y tengan que acatar el protocolo.