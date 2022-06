Familiares ofrecen 150 mil pesos de recompensa para localizar al jefe de la Policía Vial

A casi una semana del secuestro del director de la Policía Vial del Estado, Juan Alan Cuetero Meza, familiares ofrecen 150 mil pesos a quien de información con respecto a su paradero.Cuetero Meza fue levantado desde el pasado 29 de mayo en el puerto de Veracruz y desde entonces no se ha podido localizar.La información de contacto para quien tenga información del joven policía es a través de la línea telefónica 229 134 3236.El banner de su búsqueda destaca: "Ayúdanos a encontrarlo" y la cifra a otorgar a quien de información respecto a donde se encuentra.En su gira por el sur de la entidad, el Secretario de Seguridad Pública (SSP), Hugo Gutiérrez Maldonado, confirmó su plagio y advirtió que la corporación no descansaría hasta dar con su paradero.La búsqueda de Cuetero Meza dio como resultado hasta ahora el aseguramiento de diversos inmuebles, cateo de ranchos y aseguramiento de unos 10 vehículos que participaron en el levantón al jefe de la Policía Vial de la SSP.Cuetero Meza fue desaparecido al mediodía del domingo pasado, cuando regresaba o iba camino a la iglesia en el puerto de Veracruz, a bordo de su coche color rojo modelo Kia Forte, el cual fue localizado horas después cerca de Xalapa, en un paraje de Emiliano Zapata.El gobierno de Veracruz ha realizado varios operativos en los alrededores de Veracruz, pero allegados a “El Archi” comentan que han sido esfuerzos muy menores y que no han arrojado muchos resultados pues en ocasiones pasadas, cuando en Veracruz se han llevado elementos de la Marina, las movilizaciones son más intensas y cercan toda la ciudad.En noviembre pasado, dos marinos, un hombre y una mujer, fueron secuestrados en Jalisco por el Cártel Jalisco Nueva Generación por órdenes directas de familiares de Nemecio Oseguera El Mencho, fue tal la presión que ejerció el gobierno para encontrarlos, que a la delincuencia no les quedó de otra más que liberarlos.En el estado de Veracruz el despliegue que se ha hecho solo ha ocupado a la Secretaría de Seguridad Pública, tanto la Fiscalía, como la Marina y el Ejército, se han mantenido al margen, presuntamente para no causar tanto revuelo con motivo de la fiesta de salsa que tiene lugar en el puerto en estos momentos.