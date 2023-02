Familiares piden a Fiscalía no dar carpetazo al caso de Laura Elena

Familiares aseguraron que Laura Elena, mujer encontrada el día de ayer en avanzado estado de descomposición dentro de su casa, presentaba signos de violencia como marcas en el cuello, desnuda de la parte baja de su cuerpo, por lo que no aceptan que Fiscalía General del Estado la reporten como muerte natural, por lo que exigen se siga investigando.En llanto y con dolor, Victoria Meza Huerta narró que junto a su esposo desesperados al no tener noticias y que Laura contestara su celular desde el domingo por la noche que tuvo la última comunicación, se dirigieron el miércoles temprano a su domicilio ubicado en el Fraccionamiento La Herradura, donde le pidió ayuda a un niño para que se metiera por la ventana y este les abrió la puerta, donde estaban pegadas las llaves.“Mi esposo fue el primero que entró a verla y dice que tenía, así como si le hubieran apretado aquí (se agarra el cuello), ella estaba en estado de descomposición ya”, describió.Laura Elena estaba casada con Francisco, con quien ya no vivía desde hace años, pero que habían procreado dos hijos, uno de 12 y una niña de 3 años; este fin de semana largo la pequeña estuvo con Laura desde el sábado, por lo que el martes Francisco le preguntó a Victoria por su hija, sin tener ambos noticias.“Oiga ya se reportó Laura con usted- le digo no, -porque no va a ver- y le dije porque no abres tú –no, no, no como cree que voy a abrir- dice, -arriesgando esté muerta y a mi me echen la culpa- todavía me dijo así-, oye le digo por qué dices esa palabra tan fea”, describió la madre de la difunta.Siguió describiendo que Francisco acudió a la casa el martes, y le dijo que no quiso forzar la vivienda y al no tener respuesta de la madre de su hija, éste la vio y la sacó por la ventana, llevándola con su abuela.Victoria agregó que recibió a su nieta completamente deshidratada de manos de su papá; que al cuestionarle sobre Laura Elena dice que respondió que ella fuera a verla porque él no quiso entrar. Así fue como desesperada al otro día acudió al domicilio descubriendo a su hija sin vida y dando aviso a las autoridades.Familiares piden a la Fiscalía General del Estado no den carpetazo y se investigue más al respecto, ya que en un documento determinaron que Laura Elena habría muerto por un infarto, sin embargo, solicitan se abran otras líneas de investigación.La tarde de este jueves, Laura Elena fue trasladada de la funeraria “Olivares” con destino al Panteón Municipal de Soledad del Doblado, donde familiares y amigos acompañaron para despedirla, dándole sepultura.PD. La niña sí estuvo con su madre muerta al menos 3 días.