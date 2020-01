Familiares reportan muerte de joven por dengue hemorrágico, en Veracruz Puerto

Después de permanecer cinco días hospitalizado por dengue hemorrágico en Veracruz, falleció David Delgado Herrera, de 22 años de edad, originario de Tlalixcoyan.



Hasta hace apenas tres días, su familia solicitó apoyo para donación de sangre, debido a que el joven se encontraba en estado crítico y en terapia intensiva por el descenso en sus plaquetas, principal síntoma del dengue tipo hemorrágico.



Su familia dio a conocer entonces que el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de Boca del Río no cuenta con el equipo de aféresis plaquetario requerido para el tratamiento de David, debido al nivel de 15 mil en sus plaquetas cuando lo normal es de mínimo 400 mil.



Además expusieron que desde el pasado domingo que debió ser trasladado del hospital de Tlalixcoyan al Regional de Veracruz, de manera urgente, no se realizó porque este nosocomio no tenía cama para recibirlo y fue hasta un día después que fue canalizado.



Su tía, Irma Ochoa Farías, confirmó que el joven que se dedicaba a labores del campo, falleció este sábado a las 5 de la mañana.