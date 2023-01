Familiares y pobladores rendirán homenaje póstumo al alcalde de Rafael Delgado

Con un homenaje a las 9:00 horas de este lunes, en Rafael Delgado se recordará al alcalde Isauro Ambrosio Tocohua, quien fuera asesinado la noche del 30 de diciembre.Tras el homenaje póstumo, al mediodía se ofrecerá una misa de cuerpo presente en la parroquia de San Juan Bautista, de dónde partirá el cortejo fúnebre al cementerio municipal para darle el último adiós.El alcalde, emanado del partido Fuerza por México, cumplió 50 años el pasado 19 de octubre.Fue el mayor de 12 hermanos, hijo de don Alfonso Ambrosio Hernández y María Alberta Tocohua Tlaxcala.Con el fin de apoyar a la economía familiar, a los 7 años trabajó vendiendo pan y ayudando en el campo, mientras por las tardes acudía a la escuela primaria.Debido a que en su familia el dinero no abundaba, no pudo concluir sus estudios, en cambio se dedicó al campo y a realizar labores de albañilería.Se casó con Emilia Ramos Torres, con quien no tuvo hijos, pero fue un tío cariñoso para sus sobrinos.Su experiencia en la administración pública la obtuvo trabajando en el área de Limpia Publica de Orizaba y como director de Agua Potable en Rafael Delgado.De origen humilde y trato afable, de fácil sonrisa, es como será recordado no solo por su familia, sino por la población de su municipio que le dará el último adiós este lunes.