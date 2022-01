Familias de Coatzacoalcos denuncian que Ferrosur quiere desalojarlos

Familias asentadas en el derecho de vía a la altura de la colonia Guadalupana de Coatzacoalcos, estuvieron a punto de ser desalojadas este lunes por la empresa Ferrosur, en el marco de la recuperación de 20 a 35 metros para la ampliación de las vías del ferrocarril como parte del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).Los agraviados hicieron la denuncia vía redes sociales para solicitar ayuda a la autoridad correspondiente y evitar ser retirados de sus hogares."Vinieron a desalojar de forma sorpresiva, solo se presentaron con máquinas tumbando cercas, domicilios, hay gente a la que le tumbearon sus casas, hay niños, adultos que no tienen dónde vivir y pues ya el Ayuntamiento vino para apoyarnos y reubicarnos", dijo una de las agraviadas.Una adulta mayor expresó que su casa sí fue afectada por la maquinaria y señaló que al perder su vivienda se quedó sin espacio para vivir, pues ahí han habitado toda su vida.Pidieron a las autoridades correspondientes les apoyen para conseguir dónde vivir, puntualizaron que no piden nada gratis, que están dispuestos a pagar, siempre y cuando les den facilidades y sea algo digno donde dentro de algún tiempo no vayan a ser corridos nuevamente.Los vecinos amenazaron con manifestarse o hacer bloqueos viales en caso de no conseguir el apoyo solicitado.José Luis López Cabañas, de la Secretaría de Gobernación arribó al punto para atender a los vecinos, conciliar y tratar de encontrar una solución al conflicto.Por su parte, del área jurídica de Ferrosur dieron a conocer que la intención no era "tumbar" casas, ni afectar a los vecinos, sino hacer limpieza en el área a despejar."Venimos platicando y dialogando con las personas, es un proyecto que se va a llevar a cabo, se pretende recuperar lo más que se pueda, se ha pedido permiso para recorrer cercos, hay población que se altera, pero no venimos a afectarlos, lo que podamos limpiar se va avanzando", dijo uno de los empleados de Ferrosur.Sin embargo, vecinos lo desmintieron y aseguraron que debido a que no estaban en casa cuando llegó la maquinaria, se la tumbaron sin pedir permiso."A mí me tumbaron mi cerca y mis animales que tenía qué onda, la señora se espantó porque venían tumbando", agregó un vecino.El trabajador de Ferrosur pidió a los vecinos no mal informar y en todo caso dialogar para solucionar el tema.Asimismo, los vecinos reiteraron que piden tiempo para poder salirse sin que afecten sus pertenencias.