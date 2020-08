Familias de Córdoba sin televisión se las ingenian para que sus hijos hagan sus tareas

Alumnos de las comunidades de Córdoba no cuentan con las herramientas digitales necesarias para tomar sus clases a distancia.



Sin teléfono, tableta, computadora y sin televisión de paga, optan por fotocopiar los cuadernillos de trabajo que les han hecho llegar los docentes vía WhatsApp, los cuales tampoco han sido entregados por las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).



Ángel Nava explicó que su hija cursa el quinto grado de primaria en la escuela rural “Nicolás Bravo”, de la comunidad El Porvenir y la única herramienta para estar en contacto con los docentes es el teléfono celular. De esta manera, el profesor les envía las tareas del día.



"Nosotros no tenemos dinero para pagar un servicio extra, ni Internet, mucho menos le puedo comprar un celular a mi hija, le explicamos al maestro y nos envió el cuadernillo, tenemos que imprimir 25 hojas y va dejar otras tareas, de 20 compañeros de mi hija más de la mitad no tiene acceso a la televisión de paga, es muy difícil que se cumpla lo que dicen".



Al tercer día de haber iniciado el ciclo escolar, muchos niños de la sierra del Gallego en Córdoba no han tomado clases, están en espera de que los docentes les hagan llegar los cuadernillos para hacerlo por escrito pues sus padres son de escasos recursos y no van a comprar ningún equipo ni mucho menos van a contratar internet o pagarán servicio de TV para que puedan tomar clases.