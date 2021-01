Familias de desaparecidos tienen que presionar para que los busquen, lamentan

La integrante del Colectivo Familias Enlaces Xalapa, Victoria Delgadillo Romero, lamentó que sean las familias de los desaparecidos quienes se dediquen a buscar y a dar indicios o avances en las investigaciones, cuando debería ser trabajo de las autoridades.



“Los que siempre hemos buscado somos nosotros, las familias y los avances que hay de investigaciones y todo eso, es porque las familias los hemos aportado a las carpetas. Desgraciadamente, hay muchas complicaciones para que nosotros podamos entrar a algún lugar a seguir con la búsqueda porque lo tenemos que hacer con las autoridades”.



Lo anterior lo manifestó al ejemplificar el caso de Samara Aurora Arroyo Lemarroy, de quien fue encontrado el cuerpo este miércoles en el municipio de Actopan, pues dijo, fue la familia la que se dedicó a iniciar la búsqueda de Samara y el vehículo.



"Tenemos que esperar siempre a que nos den un permiso, hasta que nos agenden una búsqueda pero en realidad las familias somos quienes damos detalles y avances".



No obstante, comentó que el Ayuntamiento de Xalapa los ha apoyado con transporte y permisos para realizar búsquedas en puntos donde se han localizado posibles fosas en la ciudad.



También, comentó que por parte del Gobierno del Estado no están recibiendo la atención que esperaban, ya que, hasta ahora, siguen solicitando continuar con las mesas de trabajo.



"Hemos estado insistiendo en las mesas de trabajo pero el gobernador Cuitláhuac García no nos ha dado ninguna reunión. Ellos han dicho que ha bajado el índice de desapariciones y de delitos y eso es mentira porque seguimos igual. En el mes de diciembre fueron dos personas secuestradas y encontradas sin vida", finalizó.