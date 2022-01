Familias de la colonia Fidel Herrera demandan apoyos para sus viviendas, en Xalapa

Vecinos de las calles Carlos Fuentes y Sergio Pitol de la colonia Fidel Herrera Beltrán, en esta capital, solicitaron la intervención del alcalde Ricardo Ahued para dotarles de materiales de construcción y así poder darle mantenimiento a sus viviendas pues, debido a las condiciones vulnerables en las que están actualmente, se han visto muy afectadas por los Frentes Fríos de la temporada.María Huerta Vázquez, una de las afectadas, dijo que los fuertes vientos que se han resentido en las últimas semanas han deteriorado mucho su hogar, por lo que recurre a buscar apoyo en el Ayuntamiento a fin de mejorar un poco las condiciones de su vivienda.Sin precisar el número de las familias afectadas, dijo que la gran mayoría de casas están construidas con lámina de cartón y madera, e incluso en algunos casos carece de paredes, solo las cubren con pedazos de lona.“En mi caso, estoy solicitando el apoyo del alcalde Ricardo Ahued porque con los nortes que se han presentado en los últimos días se me ha afectado mi humilde vivienda y al carecer de recursos no la he podido rehabilitar”, dijo la entrevistada.La afectada comentó que en días pasados tuvieron una audiencia con el alcalde de Xalapa, quien se comprometió a apoyarlos pero han pasado los días y no hay visos de solución, además de que las bajas temperaturas de esto últimos ha afectado a las familias y “es por eso que estamos insistiendo en que se nos brinde el apoyo solicitado”, añadió.El apoyo que se está requiriendo es la dotación de materiales para mejorar las condiciones de la vivienda, como láminas y de ser posible también piden que se les otorgue una despensa, ya que por la cuesta de enero y los escasos recursos con que cuentan, les es imposible adquirirla.