Familias de la Colonia Margarita Morán solicitan apoyos ante pandemia de COVID-19

Por medio de la presente le envió una carta dirigiéndome a usted para hacer llegar una petición.



Ya que en esta situación de “quédate en casa” no podemos estar así, no tengo trabajo, me despidieron y mi marido que es albañil no encuentra trabajo, tengo dos niñas pequeñas.



Al igual que es mi situación hay muchos xalapeños que estamos padeciendo lo mismo.



Pido por favor al gobierno estatal hacer llegar ayuda a mi colonia Margarita Morán Veliz, ya sea despensas de la manera más atenta.



Con mucho respeto esperando contar con su apoyo.

Gracias.