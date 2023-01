Familias de Texhuacán, sin agua por adeudo de Ayuntamiento con CFE

Por un adeudo ante la Comisión Federal de Electricidad que data de dos administraciones atrás, más de 500 familias del municipio de San Juan Texhuacán se quedaron sin servicio de agua, debido a que el sistema de bombeo funciona con electricidad.Habitantes de este municipio solicitaron a las autoridades municipales encabezadas por María Regina Calixto Tello, que pague los adeudos atrasados que datan de la administración anterior, presidida por Bernardino Tzanahua Anastasio, quien resulta ser su marido.Según se conoció, el municipio mantiene un adeudo ante la CFE de un millón y medio de pesos, por lo cual prescindieron de un transformador, que es necesario para abastecer mediante bombeo de agua a la comunidad de Apatlahueya y la propia cabecera municipal.Hasta el momento señalan los afectados, no se ha dado ningún acuerdo con la CFE para realizar pagos en parcialidades, por lo cual esperan que el Ayuntamiento lo haga en breve.Y es que una vez que trabajadores de la CFE desmantelaron el transformador, les indicaron que una solución, es que cooperen de $500 pesos por familia, pero al tratarse de campesinos, la petición no procedió.Luego, la Paraestatal ofreció condonar el 50 por ciento y que cada familia cubriera un monto de 250, pero tampoco procedió y durante esa negociación entre pobladores y CFE, el Ayuntamiento no ofreció solución.Como último recurso, la población advirtió que de no haber solución por parte del Ayuntamiento para el pago de la deuda pendiente, estarían en condiciones de manifestarse para exigir a la alcaldesa les de la cara y solucione la necesidad de abasto del agua potable.