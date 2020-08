Familias de Veracruz se adaptan a las clases virtuales

Con problemas en las plataformas digitales y con la señal en los canales de televisión abierta que transmitirían las clases a distancia, inició en el puerto de Veracruz el ciclo escolar 2020-2021.



En casa, los estudiantes tuvieron que despertar temprano y los papás batallar con la nueva modalidad de clases.



Incluso en algunos hogares, como el de Emma Milagros, adornaron para celebrar el arranque de las clases, aún así, faltan los compañeros.



"Yo tomaré las clases por televisión y además nos van a mandar tareas por WhatsApp y nos pidieron hacer un correo para que ahí nos estén mandado información y mandar los trabajos", dijo la pequeña que pasó a segundo de secundaria.



En Veracruz, son más de 2 millones 167 mil 971 estudiantes inscritos para este ciclo escolar que estarán cursando a distancia hasta que el semáforo epidemiológico cambie a verde.



Las 23 mil 920 escuelas permanecen cerradas y las casas se adaptaron como salón de clases.



"Buscamos que tenga la televisión y acondiconiarle para que esté cómoda y estar pendiente que no se distraiga, que cumpla con las tareas y lo que le pidan, en la computadora se instaló un programa para que esté ahí también checando clases", dijo la abuela de Emma.



Los canales de TV Azteca no lograron sintonizarse y la plataforma de Zoom no soportó la demanda de estudiantes, por lo que no pudieron usarse como medios de educación a distancia.