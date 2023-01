Familias de víctimas de masacre en bar “Caballo Blanco” llevan queja a CEDH

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Delegación Coatzacoalcos, recibió a las familias de las víctimas del atentado del bar “Caballo Blanco” ante el reclamo de estas por falta de apoyo de las autoridades.Tonatiuh Hernández Sarmiento, titular, mencionó que se lleva a cabo en la actualidad un procedimiento para identificar si las autoridades tienen facultad para dar apoyo económico y de becas.“Estamos haciendo procedimientos para identificar sí las autoridades como es la Comisión Estatal de Atención a Víctimas tiene facultades para empezar a brindarles apoyos de carácter económico y de entrega de becas a los niños que quedaron en la orfandad”, indicó.Y es que esta semana, por lo menos 10 familias pidieron a la CEDH intervenga pues a 4 años de la masacre siguen en el olvido los menores que quedaron huérfanos.Destacaron que el Gobierno estatal se comprometió con ayudarlos de diferentes maneras y hasta ahora nada.“Nuestros niños no tienen el reconocimiento de víctimas en el Estado sólo tienen el reconocimiento de la Federación, por eso pedimos el apoyo de Derechos Humanos, fue el Gobernador quien nos lo ofreció, nosotros no pedimos”, sostuvo la señora América.La quejosa agregó que la única ayuda que reciben es del Estado de Tabasco y de la Fiscalía General de la República (FGR).América recordó que la tragedia fue en agosto de 2019, hay detenidos, no obstante, aseveró, que no tienen información de quiénes son.Ante eso el funcionario remarcó que se les apoyó con la redacción de escritos dirigidos a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas con la finalidad que respondan por qué las familias no están en el registro de víctimas indirectas.Hernández Sarmiento recalcó que los afectados sólo reciben despensas mensuales, no así las becas.