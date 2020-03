Familias papantecas obtienen certeza jurídica de sus tierras

Familias papantecas obtuvieron certeza jurídica al recibir sus escrituras de parte del notario adscrito Donaciano Esteban Cobos Gutiérrez, siendo un total de treinta familias las que hoy cuentan con sus respectivos documentos que les garantiza la legalidad de los terrenos que vienen habitando.



En su mensaje, el notario manifestó que, por instrucciones del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz, así como del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y del director general del Registro Público, David Agustín Jiménez, la función notarial no se detendrá, por lo que se va a seguir prestando servicio a la ciudadanía.



“En medida de que dependiendo la fase en que se encuentre la epidemia del virus COVID-19, es que, respetando las indicaciones por esta emergencia, acudimos hasta esta comunidad de Zapotal, para realizar la entrega de sus escrituras que las tramitaron y que cubrieron con los requisitos, quienes a partir de esta fecha dejan de ser posesionarios para convertirse en propietarios y con ello se les da certeza jurídica”, expresó.



Agradeció al líder de la comunidad Donato García Simbrón, quien fue el iniciador de esta gestión para la escrituración de los predios que habitan las familias, quien además brindó el apoyo para poder organizar a las personas en un lugar abierto, para que el riesgo de algún contagio fuera menor entre los asistentes.



Dijo que junto con su personal decidió acudir a la comunidad y de manera personal atender a los beneficiarios cuidando las medidas de seguridad e higiene, por lo que se utilizó cubrebocas y guantes a fin de evitar que los documentos fueran contaminados al venir de la ciudad, donde se registra un mayor índice de contaminación.



Resaltó que en las notarías de toda la Octava Demarcación, se ha estado tomando medidas para poder prevenir el contagio, se está usando gel antibacterial, se están tomando medidas de limpieza de dos o tres veces al día, ahora las citas son programadas y no se les está dando acceso a personas que no sean interesadas en los trámites, lo que permite cumplir con los protocolos de seguridad.



Reiteró la invitación a la ciudadanía a que cuando tengan que acudir a las notarías, programen sus citas para que el notario pueda brindarles la atención con el protocolo de seguridad correspondiente, tal y como se programó esta entrega a 30 familias, mientras que otras escrituras se encuentran en proceso.