Farmacias suben precios de medicinas recetadas contra COVID, en Córdoba

Empresas farmacéuticas están cometiendo graves abusos con medicamentos usados para tratar el COVID-19, lamentó la regidora Cecilia Serrano.



Enfermera de profesión explicó que no hay una regulación de precios, pues antes un medicamento como lo es la ivermectina, que costaba 30 pesos, ahora incrementó hasta 300 pesos.



Explicó además que esté medicamento es un antiparasitario y se está tomando sin prescripción alguna, y se desconoce que causa un daño severo al hígado, además que su precio está muy por arriba de lo permitido.



Y es que en las farmacias de la ciudad dicho medicamento está agotado.



Otro producto farmacéutico que incrementó de precio es la dexametasona, al igual que los nebulizadores, termómetros, oxímetros y todo lo relacionado con el tratamiento de coronavirus.



La entrevistada reiteró que los enfermos deben estar conscientes de que no pueden automedicarse, que acudan al médico y en la medida de sus posibilidades se trate en casa pero bajo vigilancia de un doctor.



La recomendación a los ciudadanos es que no bajen la guardia y usen el cubre bocas, lentes y gel antibacterial y trata de estar en casa.