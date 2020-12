Federación adeuda casi 60 mdp de participaciones a Orizaba

La Federación adeuda al Gobierno Municipal, 58 millones 861 mil 112 pesos de las participaciones federales, indicó el alcalde Igor Rojí López, quién dijo que ojalá lleguen esos recursos los cuales estaban destinados para el municipio.



Explicó que el presupuesto de ingresos para el 2020, decía que las participaciones federales que recibiría Orizaba serían de 343 millones 522 mil 10 pesos, pero hasta el momento sólo han llegado 284 millones 660 mil 897 pesos.



De igual forma, el munícipe apuntó que al 30 de noviembre los ingresos totales incluyendo recursos propios, ascendieron durante el 2020 a 697 millones 52 mil 912 pesos y los egresos hasta esa fecha a 631 millones 526 mil 716 pesos. "Es decir, cerramos al mes de noviembre con un saldo de 65 millones 526 mil 175 pesos".



Asimismo, indicó que todos los pagos que se deben hacer están cumplidos, no se le debe nada a nadie y tenemos dinero suficiente para enfrentar cualquier eventualidad que podría venir en los próximos meses", agregó.



Sobre el presupuesto y la ley de ingresos que aprobó el Congreso de Veracruz para el 2021, indicó que marca 732 millones 904 mil 216 pesos, "son casi 8 millones de pesos menos que este año", señaló.



Dijo que al tener finanzas sanas no es justo que se le reduzca el presupuesto a Orizaba, pero también el Ayuntamiento buscará la forma de defender que se les dé al menos lo que se ejerció este año.



Añadió que ya no se puede cobrar más en impuestos, menos en un año donde la pandemia ha golpeado la economía de los ciudadanos y por supuesto que no se hará.