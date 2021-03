Federación aumentará número de sedes de Universidades para el Bienestar

Para este año, el Gobierno de la República ampliará la oferta educativa del Programa Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García”, con la apertura de más sedes en todo el país.



El Organismo Coordinador del Programa otorgará a los municipios que aspiren a tener una sede de la Universidad, un subsidio por el 100% del costo de la instalación/rehabilitación, equipamiento y operación de la infraestructura requerida y se considerará a la sede como integrante oficial del Programa.



En caso de que la demanda de aspirantes a estudiar una carrera lo requiera y de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, se procederá a ampliar las instalaciones para alcanzar la capacidad máxima de mil 600 estudiantes por sede.



Así como la instalación de laboratorios, comedor, auditorios y otros espacios para el pleno funcionamiento de la sede, de acuerdo con el Modelo Arquitectónico, de Seguridad Estructural y Sembrado aprobado por el Programa.



Actualmente, el Programa ha incorporado a 28 mil 87 estudiantes y 992 docentes; tiene registradas 36 carreras universitarias ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y cuenta con 140 sedes educativas en 31 Estados del país.



Las Universidades “Benito Juárez García” constituyen una opción para miles de personas que no han podido iniciar estudios superiores por haber sido excluidos de las universidades públicas, por no haber tenido las condiciones económicas o familiares para sufragar los costos de las universidades privadas o, incluso, el cobro de transporte y gastos de mantenimiento para continuar con su formación alejados de sus comunidades de origen.



Y ofrecen la posibilidad de hacer exigible y real su derecho a la educación superior con una opción gratuita, de calidad, pertinencia y sentido público para apoyar a comunidades y pueblos a superar las dificultades y rezagos que sufren por su aislamiento, lejanía o, incluso en zonas densamente pobladas, carencias y abandono debido a estrategias políticas de exclusión, dominantes en los últimos 40 años



Para la apertura de una sede se valorará a las localidades y municipios con servicios escasos, insuficientes o no pertinentes de educación superior para atender a estudiantes que han padecido exclusión educativa; con demanda anual no atendida de egresados de bachillerato suficiente para instalar una sede; una manifestación escrita de apoyo a la instalación de la sede por parte de integrantes de la comunidad; en que se ofrezca un predio georreferenciado en donación con dimensiones suficientes, espacios planos libres de vegetación protegida, sin accidentes geográficos o geológicos que puedan poner en riesgo la instalación misma y a la comunidad educativa y cercanía suficiente con un núcleo poblacional en que puedan habitar los estudiantes.



Además, que se acredite la propiedad y posesión legal del donante con declaración bajo protesta de verdad de que el predio no está sujeto a litigio alguno; levantamiento topográfico con curvas de nivel y posibilidad de uso de suelo acreditado por las autoridades municipales, las cuales deberán manifestar por escrito su anuencia para la instalación de la sede; accesos directos a vías de comunicación de la comunidad; factibilidad de servicios de energía eléctrica y agua potable; y una opción adecuada para el inicio de los estudios en tanto se instale la sede educativa.



Las comunidades y municipios que aspiren a incorporarse al Programa deberán inscribir sus solicitudes en la Plataforma del Programa http://ubbj.gob.mx , de acuerdo con los plazos y condiciones que se fijarán en la convocatoria respectiva.