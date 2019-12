Federación confirma reducción de delitos en Veracruz, destaca Cuitláhuac

La incidencia delictiva en la entidad disminuyó en dos cifras en el presente 2019 a diferencia de otros años, afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien aclaró que son datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal.



En conferencia de prensa, el mandatario estatal dejó en claro que no se habla de que se acabó con el problema de manera total, sin embargo, se da cuenta de los resultados obtenidos, los cuales plantea la propia Federación.



En este sentido, al ser cuestionado respecto a la petición de diputados locales sobre que el Gobierno Federal nombre a un “Delegado de Seguridad” en la entidad, García Jiménez manifestó que no es un tema de su competencia.



“Eso lo resuelve la Federación, no puedo designar a un delegado federal y los datos, no son datos nuestros, son datos del Secretariado y la mayor parte fue alimentado por la Fiscalía, la administración pasada de la Fiscalía; ahí lo que se establece es que los delitos van a la baja, el compromiso fue de dos años y en un año se está logrando el objetivo”, dijo.



En otro tema y en lo que se refiere al presupuesto, pues algunos legisladores acusan que el Estado modificó por su cuenta, García Jiménez aclaró que esa es potestad del Congreso y el Estado sólo acató los planteamientos hechos por ese poder.



Ejemplificó las modificaciones que plantearon los propios legisladores locales, para hacer frente a la problemática del campo, donde se tomaron en cuenta varios aspectos.



“No olvidemos que los diputados tienen la atribución de revisar el presupuesto y aprobarlo, nos hicieron propuestas. Es un acto soberano de los diputados”.



Cuitlahuac García recordó que el Ejecutivo envió su propuesta y posteriormente escucharon el planteamiento del legislativo y ellos tomaron una determinación.



“Nosotros los escuchamos, cuál era un planteamiento legítimo e importante y convenimos con ellos en hacer unos cambios; como el problema de la sequía con un recurso para atender, al igual que con el café y la caña, el otro fue las ollas de agua para contener, esos fueron los temas que pusieron sobre la mesa, ellos se reúnen y ellos modifican, nuestra actitud fue escucharlos”, finalizó el Gobernador.