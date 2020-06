Federación dará apoyos fiscales a quienes se instalen en Corredor Transístmico

Para estimular la inversión del sector privado, el Gobierno Federal otorgará apoyos fiscales a quienes se instalen en los parques industriales establecidos a lo largo del Corredor Transístmico entre Coatzacoalcos y Salina Cruz.



Esto lo reiteró el presidente, Andrés Manuel López Obrador en el marco de su arribo al recinto portuario de la laguna de Pajaritos para realizar los trabajos de supervisión de la ampliación del Puerto de Coatzacoalcos.



Dijo que esto ayudará, al igual que en la frontera norte, a que los empresarios paguen la mitad del ISR y se compre la mitad del IVA, con lo que se logra que la gasolina y la electricidad cueste lo mismo que en Estados Unidos.



"Así en el istmo habrá una zona franca y libre para estimular inversión, para crear una cortina que detenga a los pobladores del sureste y no migren a Estados Unidos, una cortina que de oportunidades de empleos y salarios bien pagados", sostuvo.



En su discurso añadió que ya se licitaron los tramos de rehabilitación de tramos Medias Aguas a Salina Cruz y en lo que se resuelve lo de los terrenos de los polígonos donde se van a instalar las industrias, se debe avanzar para que haya empleo, no solo en esta fase de construcción, sino también posteriormente cuando se establezcan industrias.



"Me da gusto supervisar obras que se realizan en este corredor, es un proyecto que reactivará la economía", expresó.



El Mandatario explicó que esta región-el sur sureste- fue abandonada durante el periodo neoliberal y añadió que, aunque la petroquímica era ejemplo mundial, los gobiernos neoliberales se esmeraron en destruirla.



Por ello recordó que su gobierno modernizará la refinería de Minatitlán, proyecto del que está encargada la secretaria de Energía, Rocío Nahle.



"Vamos a invertir para poner en buenas condiciones la refinería, este trabajo está a cargo de Rocío Nahle, ella además de ser la Secretaria de Energía, nos ayuda a la rehabilitación de las 6 refinerías del país y también es encargada de la nueva refinería dos bocas", explicó.



López Obrador añadió que será el 1 de junio del 2022 cuando se inaugure Dos Bocas y con la rehabilitación de las 6 refinerías existentes se procesará todo el petróleo que se extrae sin sobre explotar, para dejar de importar gasolinas y ser autosuficientes.



Agregó que este sábado estará en la zona viendo la posibilidad de echar a andar un tren de refinación adicional en cangrejera para aumentar la capacidad de refinación.



"Esas obras de refinación significan inversiones y se traduce en empleos, bienestar para esta región y el proyecto del istmo como aquí se ha dicho, va a implicar inversión de 20 mil millones de pesos que contempla la ampliación de este puerto, Salina Cruz y la modernización de la vía del ferrocarril de Coatzacoalcos a Salina Cruz.