Lauro Rincón Hernández, presidente de la Federación Méxicoamericana de Transportistas AC, urgió a las autoridades competentes el regreso del operativo Radares, así como la aplicación de exámenes antidoping a los conductores tras considerar que solo así se frenará la alta incidencia de accidentes en carreteras.Mencionó que no hay control en las carreteras y en esos operativos participaban la Secretaría de Comunicaciones y Transportista con médicos de medicina preventiva."Se disparó consumo de drogas y estupefacientes. Ya no hay control y se viene a reflejar en el alto índice de accidentes, ya se le pidió a Guardia Nacional y SCT pero no hay trabajo de la mano para que haya resultados".El entrevistado dijo que ya lo expusieron en mesas de trabajo incluso en el Senado pero están en espera de la respuesta pues enfatizó que es urgente que se retomen esos operativos.