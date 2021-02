Federación debe invertir en obras para reactivar economía

El Gobierno Federal debe retomar las obras de infraestructura a nivel nacional para reactivar la industria de la construcción y con ello aumentar la demanda de cemento y demás insumos, sectores afectados a raíz de la paralización de proyectos.



A decir del presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cemento, Cal y Asbesto, Felipe Sosa Casas, si no hay apoyo con obra pública, no se lograrán recuperar los diversos sectores que dependen de la construcción.



"Se necesita reactivar más la economía, el presupuesto que está dando el Gobierno Federal a los municipios ha sido muy bajo, necesitamos que se reactiven los trabajos que se tienen que realizar a través de las obras de infraestructura del Gobierno Federal, de lo contrario no vamos a poder salir adelante", dijo.



Si bien, no se ha registrado cierre de cementeras, se contrajo hasta un 40 por ciento la actividad, dejando efectos principalmente en la parte del transporte, porque al existir menos demanda, también hubo menos distribución del producto.



Aunque la construcción fue considerada esencial, la crisis económica, limitó que se invirtiera en obra privada.



"Ninguna ha cerrado, están a un 60 por ciento de su capacidad instalada pero no ha habido desempleo en las fábricas de cemento, en el transporte sí estamos un poco deteriorados. Nuestra área más importante es el transporte, es una cadena productiva, se paran los de arriba pero todos los demás siguen afectados".



Los mismos trabajadores de la industria del cemento esperan que a finales de año se pueda iniciar la recuperación, "queremos que ya a partir de noviembre de este año empiece a resurgir la industria de la construcción, esto derivado de lo que todos conocemos, que las vacunas y que todo lo demás va a ir disminuyendo esto", concluyó.