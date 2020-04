Federación determina extender Jornada de Sana Distancia hasta el 30 de mayo

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, proyectó el fin de la epidemia por Coronavirus o COVID-19 para el 25 de junio en el Valle de México, siempre y cuando se mantengan las medidas de Quédate en Casa, Sana Distancia y de mitigación entre la población.



Esta mañana, las autoridades determinaron extender la Jornada de la Sana Distancia hasta el 30 de mayo por Coronavirus o COVID-19.



“Esto con el propósito de conservar las medidas de mitigación que están dando resultados, pero también recomendaron el estricto cumplimiento las estas medidas”.



El funcionario de Salud expuso que los científicos también propusieron regionalizar la intensidad de las medidas de mitigación; segmentar la movilidad en el territorio nacional con mecanismos de contención geográfica para que las personas que viven en zonas de baja transmisión no se desplacen a otras, y los que viven en zonas de alta transmisión no vayan a zonas de baja transmisión.



Expuso que también se propone que aun después del 30 de mayo continúen las medidas de protección para los adultos mayor, personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas, uno de los grupos más vulnerables al Coronavirus.



Así, en las proyecciones, el próximo 1 de junio podrían comenzar a recuperarse de manera escalonada las actividades económicas y sociales.



López-Gatell explicó que en los municipios donde hay nula o baja transmisión, podría retomar sus actividades, como el regreso a clases, a partir del 17 de mayo.



Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que "la semana próxima, el martes que corresponde informar sobre salud, vamos a invitar al Secretario de Educación para que, a partir de estos elementos, ya se pueda proyectar no solo el reinicio de clases sino cómo recuperar lo que se ha perdido".



Además, reiteró el "llamado a todo el pueblo a que nos sigan apoyando. Es lo mejor, no es un conjetura, no es una ocurrencia, es la recomendación de un grupo, especialistas y científicos. Lo más importante es la salud, es la vida".



López-Gatell señaló que si bien el país aún no se encuentra en Fase 3, hay zonas "a las que hay que tratar como Fase 3".



¿QUÉ ES LA FASE 3 POR CORONAVIRUS EN MÉXICO?



El Gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud y la Dirección General de Epidemiología, ha determinado tres fases en la contingencia por el COVID-19 o Coronavirus.



Desde el inicio de la epidemia en México, el pasado 27 de febrero, se han acumulado 5 mil 847 casos y 449 personas han fallecido a causa del Coronavirus.



En días pasados, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que "la parte más difícil de la epidemia está por llegar".



FASE DE EPIDEMIA



La tercera fase es la de epidemia, al que se llegaría entre 2 y 3 semanas después de haberse alcanzado el escenario 2, cuando ya los casos se cuentan por miles.



En el peor escenario que contempla la SSA para esta fase, el cual implicaría que no se hubiese aplicado ninguna medida para controlar la dispersión del virus ni se diera atención a ninguna persona enferma, el COVID-19 infectaría a entre 0.5% y 1% de la población total del país, lo que podría representar hasta 1.2 millones de personas.



Sin embargo, en las condiciones actuales se prevé que pudieran enfermar entre 175 mil y 300 mil personas. De estas personas, se calcula que la minoría requeriría hospitalización en terapia intensiva y que más de 70% de las personas infectadas pudieran estar asintomáticas, lo que quiere decir que solo serían portadoras.



En esta fase 3, también se pide evitar el saludo de beso y abrazo y se suspenden los eventos públicos, además de que se suspenden clases en escuelas donde haya brotes activos, así como las actividades en centros laborales también con brotes activos.



Diversas de estas medidas ya se realizan en este momento.



El mes pasado, López-Gatell señalaba que las medidas de sana distancia y restringir la movilidad social permitirán entrar a la tercera fase de la pandemia del Coronavirus con una curva menor de contagios que requerían hospitalización.



Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, el funcionario de Salud explicó que se va a dar la fase tres, pero la gran diferencia es que sí se instauran enérgicamente las medidas, y las personas se quedan en casa, en lugar de tener una curva epidémica inmensa que desborde el sistema de salud, tendremos una curva más pequeña.



López-Gatell recordó que México fue el primer país en reaccionar ante la pandemia, por eso la Semana Nacional de la Sana Distancia comenzó el 23 de marzo y termina el 19 de abril.



Señaló que esta medida no para el peligro o el riesgo de contagio, porque la fase tres se va a dar, y el riesgo es que se sature el sistema nacional de salud.