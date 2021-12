Federación gasta más en el Tren Maya que en vacunar niños, critica Diputada panista

La diputada federal panista María Josefina Gamboa Torales criticó, una vez más, que el Gobierno Federal haya incrementado el presupuesto del Tren Maya en 40 mil millones de pesos, cuando ese dinero lo pudo utilizar para adquirir más vacunas contra el COVID-19 y aplicarlas a los niños mayores de 12 años.En entrevista desde el Centro de Salud "Dr. Gastón Melo", en Xalapa, donde este viernes aplicaron primeras y segundas dosis a menores que ganaron amparos, expuso que en el país hay 6.7 millones de personas entre los 12 y 14 años que no están siendo contemplados dentro del Plan Nacional de Vacunación."El Gobierno Federal incrementó el presupuesto del Tren Maya en 40 mil millones de pesos, ya va en casi 200 mil millones de pesos esa obra, en lugar de utilizar ese dinero para vacunar a la población entre los 12 y 14 años que nos faltan. Son casi 6.7 millones de niñas y niños mexicanos que están en ese rango de edad", manifestó.Al cuestionar que ésta sea la prioridad del Ejecutivo de la República, Gamboa Torales agregó que seguirán prestando el apoyo jurídico para que más padres de familia tramiten amparos para sus hijos entre este grupo etario.Añadió que a los progenitores no hay algo que les pueda doler o preocupar más que la salud de sus hijos, por eso el objetivo es que los interesados en ser inoculados con la vacuna reciban la protección de la justicia federal para lograr este cometido.Además, calificó como una mentira el argumento de la autoridad sanitaria de que vacunar a los menores sanos les restaría la oportunidad de que naturalmente desarrollen su sistema inmunológico contra el Coronavirus, pues a su juicio, si eso fuera cierto la Comisión Federal contra Riesgos Santuarios (COFEPRIS) no hubiese autorizado el uso de emergencia del biológico de Pfizer para menores entre los 12 y 17 años."Ya debería estar por lo menos en un juicio el titular de la COFEPRIS. Ellos aprobaron la vacuna, como país dijeron esta vacuna está aprobada para niños entre 12 y 17 de años, si ellos consideraban que hacía un daño, ¿como por qué la habrían de aprobar? Es una mentira, simplemente lo dicen para no gastar 40 mil millones de pesos en vacunas", cuestionó.La integrante de la Cámara Baja del Congreso de la Unión también refutó lo dicho por el delegado del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de que con la apertura de la vacunación para niños y adolescentes mayores de 12 años con comorbilidades y mayores de 15 años sin padecimientos de salud, los amparos habían dicho disminuido."La cantidad de amparos entre 12, 13 y 14 años han incrementado muchísimo. Simplemente los juzgados cierran y no los emiten con la misma rapidez. Entiendo que al ser un tema de salud le deben dar prioridad; al estar cerrados los juzgados se detienen un poco los trámites pero te aseguro que en enero van a caer muchísimos", expresó.Al respecto, enumeró que desde que lanzaron el apoyo para tramitar estos recursos han atendido a mil 200 personas, de las cuales mil 100 lograron recibir la inyección gracias a esta orden de los jueces y los otros cien desistieron porque ya habían logrado vacunar a sus hijos con la apertura de la vacunación a su sector poblacional.