Federación no contempla recursos en 2020 para promover equidad en servicios de salud

Para el ejercicio fiscal 2020, la Federación no contempló recursos para promover la equidad en los Servicios de Salud.



La equidad en salud permite establecer las necesidades poblacionales a cubrir, constituyendo su estudio un fundamento para la elaboración de políticas sociales, particularmente de bienestar y salud, a fin de reducir las desigualdades sociales en salud.



La Ley de Coordinación Fiscal, en el artículo 30 Fracción IV, establece que el monto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud se determinará cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación, entre otros elementos, por otros recursos que, en su caso, se destinen expresamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación a fin de promover la equidad en los servicios de salud”, mismos que serán distribuidos conforme una fórmula específica.



En caso de destinarse esos recursos, la Secretaría de Salud dará a conocer anualmente, en el seno del Consejo Nacional de Salud y, a más tardar el 31 de enero, en el Diario Oficial de la Federación, las cifras que corresponden a las variables integrantes de la fórmula anterior resultantes de los sistemas oficiales de información.



En ese sentido, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el pasado 5 de este mes, en el seno de la IV Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Salud, se dio el aviso a todos los integrantes del Consejo Nacional de Salud, que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, "no se observan otros recursos destinados expresamente a promover la equidad en los servicios de salud".



Además, que Francisco Martínez Martínez, director general de Programación y Presupuesto, comunicó que en el ejercicio fiscal 2020, no se observan otros recursos destinados expresamente a promover la equidad en los servicios de salud, como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal.