Federación no contempla vacunar contra COVID-19 a niños de 5 años y más: Delegado

Pese al aval emitido por la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para vacunar contra el COVID-19 a los niños desde los 5 años, el Gobierno Federal no contempla por ahora inocularlos.Así lo señaló el delegado de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien apuntó que por ahora no se cuenta con las dosis de este biológico autorizado para aplicarla a estos menores de edad."Por el momento no está en los planes del Plan Nacional de Vacunación", indicó en conferencia de prensa desde el Gimnasio Omega de Xalapa, donde dio a conocer la campaña "Más vale tarde que nunca", dirigida a los capitalinos y habitantes de municipio circunvecinos que no se han inmunizado contra el Coronavirus o les falta una dosis o la dosis de refuerzo."Lo otro (vacunación desde los 5 años) no lo tenemos orientado a nivel de la Organización Mundial de la Salud (OMS), no es sector de riesgo y obviamente ahorita no tenemos la vacuna, la vacuna que existe es para los refuerzos, los que ya estamos vacunando", señaló.Huerta Ladrón de Guevara indicó que la OMS es la que guía al Comité Nacional de Salud del país en las directrices sobre la aplicación de la vacuna antiCOVID."Ese es el que da la orientación y cuando ya viene una orientación ahí, ya no tenemos más", enfatizó al reiterar que la enfermedad producida por el SARS-COV-2 es la novena causa de muerte de menores de edad, por lo que no existe mayor riesgo para ellos el contagiarse."Hemos dicho y se sostiene que no es un sector de riesgo, que eso es lo más importante, cuando se empezó a vacunar de 15 a 17 años fue porque había un pequeño brinco (en el riesgo) pero era la novena causa de muerte el COVID, hay otras causas más graves que provocan que los jóvenes mueran como las adicciones, la violencia, las enfermedades cardiovasculares, en fin, otras enfermedades", puntualizó el funcionario federal.Por eso reiteró que el Plan Nacional de Vacunación contempla a los de 14 años que cumplen 15 años en 2022, sin comorbilidades; y desde los 12 años con padecimientos médicos, para recibir la dosis de la farmacéutica Pfizer.