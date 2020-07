Federación no ha incurrido en omisiones en conferencias sobre COVID-19: juez

Una juez federal consideró que las autoridades de salud no han incurrido en omisiones ni contradicciones en las conferencias vespertinas en las que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informa sobre el estado de la pandemia por el COVID-19 en México.



La juez séptimo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México sobreseyó un amparo en el que un ciudadano reclamó al secretario de Salud, Jorge Alcocer y a López-Gatell “las omisiones y contradicciones en que han incurrido en las conferencias diarias sobre el Coronavirus en México, respecto a los datos estadísticos de las personas infectadas y fallecidas por esa enfermedad y en las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos en la salud”.



Esto, al considerar que el acto reclamado es inexistente pues además de que las autoridades así lo señalaron, el quejoso no aportó pruebas suficientes para acreditar lo contrario.



En su demanda, el quejoso presentó notas periodísticas en donde se cuestiona la veracidad y efectividad de las medidas adoptadas por el Gobierno Federal para la mitigación y control de los riesgos para la salud durante la pandemia por el COVID-19, así como de los datos estadísticos de las personas infectadas y fallecidas por esa enfermedad.



“Si bien las notas periodísticas o reportajes que cita el impetrante, indistintamente tienen preponderancia de hechos y de opiniones, no son suficientes para eximir por completo del cumplimiento del requisito de veracidad de un texto que tiene una amalgama de ambos conceptos”, señaló la juez.



Por ello, la juez sobreseyó el asunto por inexistencia del acto reclamado.