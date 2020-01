Federación pide terreno para construir cuartel para Guardia Nacional en Coatza

La ubicación de terrenos para construir cuarteles de la Guardia Nacional en Coatzacoalcos y municipios aledaños, fue la petición hecha por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, a empresarios de este puerto que se reunieron con él a principios de esta semana.



Y es que, según lo relatado por el presidente de la CANACO en esta ciudad, Armando Carvallo Brañas; el funcionario federal les expresó que no se puede enviar a más personal a esta zona si no se cuenta con un sitio donde pernocten y desarrollen sus actividades.



Aunque el año pasado el presidente municipal de Coatzacoalcos, Víctor Carranza Rosaldo, anunció que ya se tenía el espacio y que en breve arrancaría la construcción del cuartel, esto no ocurrió, de ahí la premura del Gobierno federal de que sean los empresarios los que intervengan y ayuden a encontrar los sitios óptimos para estas edificaciones.



"Hay la solicitud de terrenos donde puedan construirse instalaciones para la Guardia Nacional.



Se suponía que ya se estaba trabajando en ello, pero ahorita la tarea que nos dieron es coadyuvar en eso y a través de los medios lo hacemos de manifiesto", afirmó.



Carvallo Brañas expuso que Durazo Montaño les aseguró que el presupuesto para este proyecto existe y solo falta el espacio para aterrizarlo.



Asimismo, recalcó que el cuartel no sólo se construiría en Coatzacoalcos, sino que se haría en varios puntos del sur como Las Choapas, Nanchital, Acayucan y demás con la intención de hacer una zona metropolitana.



"Es el municipio o el estado -los que tienen que poner los terrenos- No es solo un terreno, la estrategia que se está formando es de una zona metropolitana que abarcaría hasta Acayucan, Las Choapas, Nanchital, hay que tener pequeños destacamentos en estos lugares. Es un requisito y tienen razón, cómo envían a tanta gente si no hay dónde dormir", finalizó.