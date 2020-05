Federación protege a dueños de tráileres de doble caja, critica AMOTAC

Sin importar las muertes y accidentes que generan los tráileres doble caja o tipo full, autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) siguen protegiendo a los dueños de estas unidades, criticó líder estatal de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC), Lauro Rincón Hernández.



Lamentó que el poder económico siga pesando sobre los accidentes generados en todas las carreteras del país.



Refirió que al año, estos vehículos ocasionan 2 mil accidentes fatales en carreteras mexicanas pero eso no le interesa a nadie del Gobierno.



Asimismo, recordó que a inicio de año tuvieron un foro en el ssnado de la Republica y sólo una Senadora de Colima se pronunció en contra de la circulación de estos vehículos pues conoce del tema, el resto lamentablemente no opinó y todo quedó en el aire.



Rincón Hernández enfatizó que los dueños siguen protegidos desde la más alta esfera del Gobierno, pues siguen circulando en autopistas y carreteras aun cuando está prohibido pues no son aptas para ello.



"Las dimensiones del tipo full hacen que ocupen dos carriles y si te lo encuentras de frente o te sales de la carretera o te esperas a que te pasen encima, es lamentable lo que pasa con estas unidades, además no tienen mantenimiento", dijo.



Finalmente, criticó que el Gobierno Federal no toma las acciones debidas para evitar muertes.