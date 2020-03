Federación también adelantaría becas escolares ante coronavirus

El delegado federal de Programas Sociales, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, informó que se contempla adelantar las becas en todos sus niveles en Veracruz, justo como ocurrirá con las pensiones de adultos mayores En conferencia de prensa junto al gobernador Cuitláhuac García, el funcionario explicó que ya se giraron instrucciones por parte de los coordinadores de los distintos programas, para mantener todos aquellos de alta prioridad para enfrentar la contingencia de coronavirus (COVID-19) en el Estado.Sobre el adelanto de pensiones para adultos mayores, detalló se pagarán dos bimestres: marzo-abril y mayo-junio. “A partir de la próxima semana se iniciarán estos operativos”, dijo.Sobre las medidas de prevención para pagar a las personas de la tercera edad, señaló que en las 50 sedes de la entidad habrá mesas de menos de 500 personas —pues llegan a haber hasta 900—, aplicando la sana distancia y demás acciones de higiene.Huerta explicó que en Veracruz se apoya a más de 680 mil adultos mayores; de estos, más de la mitad recibe sus pagos por vía bancaria y los demás requieren pago asistido directo.“Nos han dado todo el respaldo el Gobierno Estatal, los municipales y la población, que es fundamental para atender la contingencia, hemos tenido la instrucción de que a partir de que primero los pobres, mantener todos los programas sociales de alta prioridad para atender esta contingencia”, dijo.Sobre adelantar las becas escolares, señaló que iniciarían después de las pensiones, descartando problemas para pagar a universitarios pues es por sistema bancario pero para los de preparatoria y educación básica sí habría operativo.“Iremos a más de 300 escuelas. Se está buscando adelantar el pago de programa de becas en todos sus niveles”, detalló.También destacó que seguirán programas como BIENPESCA y de Producción para el Bienestar, así como Jóvenes Construyendo el Futuro y La Escuela Es Nuestra.El funcionario especificó que la indicación es no cancelar los programas sociales, ya que se invierten en ellos 500 mil millones de pesos en el país y el 10 por ciento de esta inversión es para Veracruz.Enfatizó que el Gobierno Federal está determinado a no aumentar impuestos, no generar más deuda para el país y mantener precios a la baja de gasolina, gas y energía eléctrica.