Federación también repartirá apoyos en materia agropecuaria en Coatepec

El Delegado Regional de Programas Federales Adrián González Naveda informó que una vez que se cubra el programa de Crédito a la Palabra otorgando los recursos a los más de 4 mil beneficiaros en el Distrito de Coatepec, se continuará con la operación emergente para dispersar el apoyo en materia agropecuaria.



Entrevistado, señaló que este programa va dirigido a cafetaleros, cañeros, así como a productores de maíz y frijol con inventivos por hectárea para estos dos últimos.



“Después de cubrir el programa emergente de Crédito a la Palabra, entraría en operación lo que es el programa para cafetaleros, cañeros, productores de maíz y frijol”, acotó.



Refirió que cada cafetalero recibirá un depósito de 5 mil pesos, mientras que los cañeros tendrán un monto de 7 mil 200 pesos.



“Dirigidos a las poblaciones rurales, sobre todo a los de vocación productiva y en la región sabemos que la gran vocación productiva es el café y la caña. La intención es que este incentivo directo al productor fortalezca su capacidad productiva, la utilice para los insumos necesarios que les facilite mantener la producción”, sostuvo.



Del mismo modo aseguró que en las poblaciones rurales les ha sido más sencillo atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias, por lo que sus actividades económicas no se han visto tan afectadas, como lo es el caso de las parcelas y su producción, no obstante dijo que es necesario otorgarles los apoyos.



“En las poblaciones rurales afortunadamente la cotidianidad, el ritmo normal no se ha visto tan afectado como en los pueblos urbanos, por eso es que cada programa se busca que cada población sea atendida. En las comunidades rurales les ha sido más sencillo mantener la sana distancia y hacer caso a las autoridades sin afectar sus actividades económicas tanto. En la parcela es más fácil tener sana distancia”, comentó.