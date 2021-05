Federación y Estado “aplastan” a Xalapa, urge recuperar autonomía: Uriel Flores

El candidato a la Alcaldía de Xalapa por Podemos, Uriel Flores Aguayo, sostuvo que de ganar las elecciones del 6 de junio, su compromiso será mantener un “trabajo de puertas abiertas” con liderazgo.



En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, añadió que de ser el próximo Presidente Municipal estará en la oficina “el tiempo suficiente” pero más en la calle con la gente, sábados y domingos.



“Puertas abiertas, mucha comunicación con la ciudadanía, liderazgo y un gran compromiso de trabajo, Xalapa no va a salir adelante, ni va a ser la ciudad moderna, ni le va a dar empleo a sus jóvenes, a su juventud, que nos urge, ni va a poder explotar su potencial, si no tiene una autoridad con liderazgo, con mucha actividad, muy comprometida”, expresó.



Acotó que es necesario que el próximo Alcalde esté en comunicación con el Estado, la Federación, organismos internacionales y con la iniciativa privada, “dando muchas facilidades, trayendo inversión, Xalapa requiere todo todo eso”.



Ideología de partidos se ha deslavado



El candidato a la Alcaldía de Xalapa dijo que la ideología de muchos partidos, hoy coligados en alianzas, se ha venido “deslavando”, cuyas diferencias en el ámbito municipal son casi nulas a su parecer.



“La plataforma de cada partido, la similitud debe andar en más del 90% o 95%, hay propaganda, hay publicidad, hay perfiles de propuestas de candidatos pero el proyecto, la plataforma, el plan de Gobierno en esencia es casi el mismo”, dijo.



Aclaró que los servicios públicos del Ayuntamiento, como el agua, el alumbrado, limpia pública y las áreas verdes, no son ni de izquierda, ni de derecha.



Podemos necesita votos



En la plática, Flores Aguayo añadió que su intención es seguir hablando, opinando y mostrando una visión diferente y una propuesta, decantándose por la propuesta de Podemos, a pesar de según él, haber recibido la invitación de otros partidos de nueva creación.



“Nos necesitamos mutuamente, Podemos necesita votos para efectos de su registro, posiblemente llegar a la Cámara de Diputados y nosotros también queremos tener espacios, queremos ganar, queremos influir en Xalapa”, dijo.



Desde su punto de vista, el principal problema que enfrenta la Capital del Estado es de tipo político, explicando que aquí existe un “Gobierno de segunda”, no por quien administra el Ayuntamiento, sino porque se le ha relegado en sus autonomía.



“No es la persona, es el sistema. A Xalapa le limitan su autonomía, le quitan capacidad al Ayuntamiento y al Cabildo y por lo tanto, es poco lo que pueda hacer por el ciudadano, hay que romper las ataduras del centralismo feroz que tenemos”, aseguró.



Uriel Flores dijo que la Federación y el Estado “aplastan” a Xalapa y sus vecinos de Emiliano Zapata y Tlanelhuayocan tienen más autonomía.



“Porque la ley prevé que la seguridad está a cargo del Ejecutivo Estatal, tránsito y transporte está a cargo del Ejecutivo Estatal, no dejan que el Ayuntamiento opine. La autoridad no puede dar la cara por los ciudadanos, aquí te ponen retenes de la policía todos los días violando la Constitución”, acusó.



De allí que aseverara “por usos y costumbres” cualquier director de una secretaría tiene más autoridad que un edil xalapeño o el que lleva las patrullas o la grúa de arrastre de vehículos tiene más autoridad que un regidor.



“Entonces, el Cabildo se va achicando y es cómodo también, cobrar tu quincena y estar en la oficina si acaso y no involucrarte, entonces Xalapa ha carecido de liderazgo, no tiene liderazgo Xalapa nos interviene inmediatamente en la problemática, es el principal problema”, insistió.



Para evitar esto, comentó que se requiere que el Ayuntamiento de Xalapa lleve relaciones institucionales y respetuosas con los con los otros niveles de gobierno, ejerciendo su gobierno y autonomía.



Urgente, un plan de reactivación económica



Después de apuntar que desde la Alcaldía se debe impulsar la transparencia, la política social, la identidad histórica y cultural y la sustentabilidad, adicionó que se requiere con urgencia un plan de reactivación económica.



“Xalapa está muy mal en términos de economía como efecto de la pandemia y otros problemas que ya traíamos desde antes”.



Insistió que para poder detonar el desarrollo en la ciudad y hacer que un plan de movilidad sea efectivo, se requiere quitar “el factor político”, porque a su manera de ver, el Ayuntamiento no le dice nada al Estado, quien se “arregla” con los transportistas y el que padece es el ciudadano.



El aspirante a suceder a Hipólito Rodríguez Herrero sostuvo que se requiere “poner orden”, con voluntad y liderazgo político, sin privilegiar el interés político y el interés económico.



“Si rompemos con eso no tenemos duda, yo no tengo duda de que es sumamente fácil ver muchos de los problemas de Xalapa”, enfatizó.



Ante la disminución de recursos para la Capital, dijo que se necesita de la gestoría, que permita allegarse de recursos estatales, federales y privados. “Hay que tocar las puertas de medio mundo, ofrecer proyectos, aquí tenemos un gran capital humano, tenemos niveles superlativos de conocimiento, sede de la Universidad Veracruzana (UV), universidades”.



Planteo la creación de un Centro de Tecnología que desarrolle software y proyectos turísticos muy interesantes, que genere reactivación económica, sin depender de las participaciones estatales o federales.



“El municipio es el nivel de gobierno más cercano a la gente pero es el que menos dinero tiene, todo se lo lleva la Federación y te da migajas”, criticó.



Se preguntó que pasará con el tren ligero de Xalapa que se ha anunciado, toda vez que podría ser una “excelente palanca de desarrollo”, así como un teleférico, ya que se tienen condiciones similares en cuanto altura con Orizaba.



“Orizaba nos dio la muestra de que sí se puede, claro, cada lugar es singular, tiene sus características pero Orizaba nos mostró eso, Xalapa tiene más potencia, mira Xalapa tiene 280 policías municipales, Orizaba tiene 600 y tiene la cuarta parte de la población de Xalapa”, señaló.



Luego de señalar que se debe buscar el núcleo del nudo que se debe “desamarrar” en Xalapa, acotó que la ciudad no pude “seguir con estos niveles de mediocridad, donde se administran los problemas, no se le entran de fondo, Xalapa no mereces eso”.



Afirmó que como parte de un proyecto ciudadano, su campaña es de “estilo independiente” y se siente cómodo porque la gente lo recibe bien y sin encontrar rechazo. “Vamos a tratar de captar una corriente de simpatía que se traduzcan en votos que nos permita en un momento dado insistir en una visión diferente de autonomía, de transparencia, de identidad, de sustentabilidad, que es lo que nosotros queremos”.



Marcha de Ahued, acto anacrónico



Presumió tener una “penetración muy importante” en las preferencia de los electores xalapeños, al tiempo que criticó a su contrincante de la alianza MORENA-PT-PVEM, Ricardo Ahued Bardahuil, quien el pasado domingo hizo una marcha multitudinaria, a pesar de la pandemia de COVID-19.



“Esos ya son actos anacrónicos, vetustos, esas concentraciones no tienen ningún sentido”, comentó al decir que no revelan realmente la simpatía hacia el candidato, porque muchas veces quienes asisten, según él, lo hacen obligados.



“Espero que no nos afecte en términos de la pandemia, son ideas políticas, los que dirigen, los que coordinan, los que operan tienen ese nivel político, no necesariamente los candidatos, pienso que los mandos políticos se quedaron con esas costumbres, con esas ideas de que te voy a aplastar, te voy a apantallar para que veas mi capacidad de movilización, el músculo”, mencionó Uriel Flores Aguayo.