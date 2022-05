Federalización del Sistema de Salud de Veracruz será de gran beneficio: Manuel Huerta

El delegado federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, señaló que esta entidad se encuentra en el esquema de federalización IMSS-Bienestar, como parte de la política de salud anunciada por las autoridades en el país.“Es un tema que se está desarrollando, al igual que todo el esquema nacional a partir del IMSS-Bienestar y en Veracruz ya firmó el gobernador este modelo que no les quita derechos a los derechohabientes del IMSS e ISSSTE, no le quita ningún derecho a ningún trabajador, al contrario, son grandes inversiones para dotar de infraestructura a los centros de salud y crear los que hagan falta”, apuntó.Huerta Ladrón de Guevara indicó que a través de ese nuevo eje de acción se crearán hospitales de tercer nivel en donde haga falta y se contratará a muchos médicos, enfermeras y especialistas.Destacó que el objetivo es que, en todos los horarios, incluso sábados y domingos, se pueda acelerar la atención médica que tanta falta hace a la gente, sin descuidar por ello las actividades preventivas como el deporte y la nutrición.Insistió en que no se cambiará el esquema de derechohabiencia, pero se fortalecerá y se ampliará la atención, lo cual se irá trabajando gradualmente, pero se trata de un cambio inédito en el sistema de salud.El delegado federal en Veracruz comentó lo anterior tras anunciar la jornada de vacunación anticovid para menores de 12 a 14 años sin comorbilidades, la cual iniciará este viernes en el auditorio del Tecnológico de Orizaba, así como en otros municipios de la zona.